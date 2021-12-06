鈴木伸之（左）在《不良少年與白手杖女孩》中暗戀杉野遙亮。（friDay影音、KKTV 提供）

身高185公分的鈴木伸之曾被公司下令「別再長高了」。（friDay影音、KKTV 提供）

29歲日本男星鈴木伸之在日劇《不良少年與白手杖女孩》中飾演鄰鎮原不良少年老大「金澤獅子王」，與「黑豹」黑川森生（杉野遙亮飾）是宿敵，他6日接受台媒視訊聯訪，分享自己為了該角色的準備，除了特別染金髮外，且因為他在劇裡是同性戀，有向同志朋友詢問在小動作和習慣上要如何呈現，「不過和我平常對女性感興趣是一樣的道理，所以並無特別去改變對另1人有情愫的演技」。

目前身高185公分的鈴木伸之，曾被公司下令「別再長高了」，他說「我爸爸有183，應該是遺傳，還有我當時喝了很多牛奶」，也笑曝現實生活中確實常因為太高感到不便，「搭電車時會被廣告看板或拉環打到，搭飛機時也是，沒低頭的話會一直撞到」，且高大又金髮在日本比較少見，走在路上相當引人注目。他也分享之前做披薩外送員時，某次耶誕節規定要穿上耶誕老人裝上工，「但我太高了沒有合適的尺寸，長袖穿上去都變成七分袖，在寒冬中騎摩托車送披薩真的超冷，是非常有趣的經驗」。

劇中獅子王有在健身，鈴木伸之本人則是已經2年沒進健身房，主要都是靠飲食來控制身材，還透露前陣子胖了10公斤，當時每天從早到晚只吃蔬菜棒，「便利商店有賣1罐30根，我1天可以吃到4罐，都沒有吃白飯，只喝水和蔬菜棒」，再加上每天慢跑3公里，短短2個月的時間就瘦回來了。他也羞曝自己最滿意的身材部位是「太平洋寬肩」。至於和角色的相似度，他說自己個性也相當耿直，面對喜歡對象無法好好表達的類型。現實生活中如果遇到暗戀對象已經心有所屬，「知道自己無法贏過對方，可能會選擇等待，如果對方已經要結束了，才會去跟對方說自己的心意」。

最後他也透露明天就要拍《不良少年與白手杖女孩》最後1集，並表示：「《不良少年》在日本很受關注，我演出後也發現很多自己不知道的事情，如何看待大家眼中的『不正常』，因為這部主角是視障女孩，看不到對她來說是她的日常，所以我覺得不能帶有色的眼光去看這些事情，對很多人來說，是再正常不過，我因此反思不少，希望台灣觀眾能喜歡這部戲。」該劇每週四於KKTV、friDay影音更新播出。