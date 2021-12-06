北市1名年輕女子因失眠到松山區某養身館按摩放鬆，豈料何姓按摩師假借「排水腫」，2度用手指侵入女子下體，還說：「妳這裡出汗了」。事後女子報警還上網公開遭侵犯過程，結果竟有5、6名女子反應也有類似經歷；更誇張的是，檢警發現何姓按摩師早因猥褻女客被判刑10個月定讞，卻拒不到案遭到通緝，警方獲知身分後，立刻將其逮捕到案，台北地檢署檢察官除立即將何男送進監獄服刑，6日再依強制性交罪嫌起訴何，並另案偵辦其他女性受害情節。

警方表示，當時立刻掌握按摩師身分，並在最短時間內將何男逮捕到案，目前婦幼隊也都受理其餘受害者報案，同時報請檢方偵辦中。

據ETtoday新聞雲報導，被害女子po文指出，8月18日凌晨3點睡不著，決定找按摩抒壓，上網找到一間網路評分在4.8星級的養身館，預約成功。按摩過程中，何姓按摩師表示被害人有水腫，可以選擇「排水腫療程」，按了會流汗，被害人同意。

豈料何姓按摩師竟將2度將手指伸進被害人內褲，侵犯私處，更大言不慚說：「妳看，這裡出汗了」，讓女子嚇壞，事後報案，並且將被害過程PO網，希望不要有更多受害者。

檢警偵辦發現，何姓按摩師早在2018年就曾對女客強制猥褻遭判刑10個月，今年1月最高法院駁回上訴定讞，但何男拒不到案遭通緝。檢察官立即將何男送進監獄服刑，並再度將他涉嫌強制性交罪行起訴，同時也另案偵辦其他女性受害情節。