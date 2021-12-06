由張育甄、廖英華、郭子晴、彭亮怡拍攝的影片《鹿影》，談論南投國姓鄉養鹿產業的現況。（趙雙傑攝）

台中市五福國民小學學生歐陽云宥拍攝影片《霧峰我的家》，記錄故鄉霧峰和阿公耕作的日常生活。（趙雙傑攝）

紙風車文教基金會舉辦「紙風車台灣少年金像獎─368我的家」影片徵件活動，今（6）日舉行頒獎儀式，得獎者與評審齊聚一堂。（趙雙傑攝）

布袋戲大師黃海岱所留下的一籃珍貴戲偶，現身於嘉義六腳鄉一處民宅，這個珍貴的訊息，由青年學子陳智翔、林世揮拍成影片《放．手一搏》，參加「紙風車台灣少年金像獎—368我的家」比賽，獲得評審團特別獎。

陳智翔表示，他來自六腳鄉的灣內社區，當地每年到了娘媽生日都會有慶典，街上會有兩百多團布袋戲演出，引發他們拍攝影片記錄的靈感。

林世揮表示，在拍攝過程中，偶然發現他們的學姊黃乃晏也站上戲台操偶，「原來她的父親是黃海岱大師的姪子黃瑞濃，學姊和她哥哥從他們的父親手中傳承布袋戲，希望讓嘉義布袋戲的名聲可以發揚光大。」

紙風車文教基金會董事長李遠（筆名：小野）表示，這支影片十分完整，在短短兩分鐘影片裡說了很多事情，「包括黃海岱所傳承的一籃戲偶，說到如何傳給他身邊最後的弟子，以及弟子的兒子、女兒怎麼接手，有細節、有歷史，還有氣氛。這麼重要的事情，讓我看得起雞皮疙瘩。」

同樣獲得評審團特別獎的還有來自高雄市永芳國民小學的陳弘晉，他的《水中鐵甲武士》記錄了和阿公一起認識菱角、採菱角、吃菱角的過程。評審顏廷伍表示，整部作品以母語說故事，十分難得，「而且還讓阿公一起配音，拍攝的菱角田，整個生態區，可說是小朋友成長過程中的難得資產，十分寶貴。」

此外還有三部優選作品，包括《霧峰我的家》、《鹿影》和《東石魚市場拍賣會》，創作者歐陽云宥從阿罩霧名稱由來、九二一地震教育園區、光復新村到阿公的水稻田，介紹故鄉霧峰，他表示，「這部作品希望讓更多人認識阿公種的霧峰香米，也是我送給阿公的生日禮物。」

《鹿影》由張育甄、廖英華、郭子晴、彭亮怡拍攝，談論南投國姓鄉養鹿產業的現況，張育甄表示，影片記錄了國姓鄉歷史，對未來的期許，還有鄉村人口外流，未來畜牧業要在當地傳承不容易，透過影片也希望讓大家更認識水鹿。