金融市場受Covid-19新變異株Omicron驚嚇大幅震盪，美國小型股受創尤深呈現崩跌，羅素2000指數（Russell 2000）上周已被打入修正區。由於美國小型企業依賴的是內需消費，股價跌深對總體經濟來說是不祥之兆。

小型股為主的羅素2000指數，自11月25日感恩節至今已跌7.4％，Omicron傳染力遠勝Delta的消息引發全球恐慌。羅素指數上周從11月高點回跌逾10％，宣告墜入修正區，同時間大型股為主的標普指數，相形之下只跌了3.5％。

美國小型股市場不堪Omicron風暴來襲，幾乎所有類股都被打趴，金融、科技、醫療保健和能源股皆挫低。羅素2000指數中跌最兇的，包括好幾檔製藥和生技股，這類族群股價多半因臨床數據或監管決策大幅波動；另外還有軟體及零售股，常在財報發布後走跌。

此外消費者擔心有染疫風險，餐廳及娛樂公司股價也大受打擊。自南非通報發現Omicron的消息傳開後，連鎖餐廳Cheesecake Factory股價跌了6％，海洋世界娛樂集團（SeaWorld Entertainment）股價慘摔10％。

11月通膨疑慮籠罩市場，投資人押注能靠漲價及時因應通膨危機的小公司，故小型股表現凌駕大型股。但11月26日、亦即美股在世衛將Omicron列為「高關注變異株」後的首個交易日，羅素指數重挫3.7％，創2月來最慘單日表現。

這凸顯出只要疫情仍在，小型股就容易受到影響迅速反轉。一旦政府為了Omicron恢復封鎖措施，小型股受到的衝擊相較大型股來得更大。何況小公司的業務不及大企業多樣化，在經濟動盪時分，投資人壓寶小型股的風險相對較高。

相較入列道瓊和標普指數的企業巨頭，美國小公司更仰賴美國經濟（及國內消費者）創造營收獲利，他們不像大企業賺全世界的錢。

換言之，比起蘋果、微軟、谷歌等跨國科技巨擘，小型股遇難更能精確反映美國經濟現況。