台塑四寶認為，新冠變種病毒疫情再起，供應鏈不順、運能不足運費高漲、能源短缺及通膨疑慮，消費信心轉趨保守，加上農曆春節關係，恐壓抑營運推進力道。所幸，電子材料市況持穩走堅，而中國環保能源政策，石化產品供給恐減少，亞洲輕裂廠歲修也有利支撐石化產品價格，明年第一季營運或約持平或小幅下滑。

台塑化（6505）表示，OPEC聯合技術委員會預期1月全球原油供需受新型變種病毒影響將轉為過剩200萬桶/日，3月過剩擴大至340萬桶/日，但 OPEC於12/2會議上仍決定1月產量保持增產40萬桶/日，出乎市場預期。不過OPEC表態若市場變化劇烈，產量政策可立即調整。考量目前新型變種病毒威力及疫苗效力消息仍未知，OPEC保持原油增產量，預期12月油價將保持弱勢。

台化（1326）董事長洪福源說，雖然因油價、疫情，市場看空的氣氛濃厚，不過11月歐美、亞洲各國除中國大陸財新外，PMI指數都在50榮枯線上方，顯示經理人對市場看法樂觀。若是油價回穩、疫情明朗，這樣的矛盾將會改善，第一季市況可能有轉機，必須密切掌握。

台塑（1301）、南亞（1303）因大陸寧波廠區已解除限電措施，開工率提高，12月營收可望提升，第四季營收將季成長或持平；台化12月營收趨緩看待。台塑化預期12月煉製毛利小幅下跌，輕裂廠則維持合理獲利。

台塑董事長林健男表示，明年第一季因適逢農曆春節，加上安排10個廠歲修，開工率從今年第四季92％降為89％，預期營收將比今年第四季減少。不過，明年第一季亞洲有8家輕裂廠安排歲修，合計年產489萬噸，有利支撐石化產品價格，且農曆春節後步入傳統旺季，需求可望逐漸回溫。

南亞董事長吳嘉昭指出，全球經濟活動增溫，宅經濟、新能源車、風電、5G、AI 等應用持續熱絡，電子材料、電路板等缺料狀態持續。大陸製造業及出口受惠海外需求，但內需動能仍待提升。

洪福源認為，新冠疫情反覆，造成原油、塑化產品價格上下震盪，市場不安定性短時間無法解決，估計明年第一季也是一樣。大陸去年鼓勵在地過年；今年疫情已在控制中，估工人返家過年無法阻擋，並可能會離崗早、返崗遲，將影響明年1、2月需求，預估市場需求受阻一至二成。