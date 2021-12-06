儘管新冠疫情導致世界各地的經濟停滯，但全球軍火銷售仍在繼續增長。斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）12月6日發佈的報告顯示，全球排名前100的軍工企業2020年出售武器和軍事裝備的總金額為5310億美元，比2019年增長1.3%。

據《衛星通訊社》報導，SIPRI的報告指出，美國仍然是世界上最大的武器出口國，占全球武器銷售量的一半以上。2020年美國軍事裝備生產企業的銷售額共計2850億美元，比一年前增長近2%。僅洛克希德·馬丁公司去年就銷量了價值580億美元的軍火，而全球排名前100的軍工企業中有41家是美國企業。

報導說，中國維持世界上第2大武器出口國地位。SIPRI的資料顯示，榜單中的5家中國國有企業去年的銷售額增長了1.5%。2020年，這5家公司共賣出了668億美元的產品。

SIPRI資深研究員Nan Tian指出：「近年來，中國軍火公司受益於中國的軍事現代化計畫，並專注於軍民融合專案。」報告指出，「他們已經成為世界上一些最先進的軍事技術生產商。」例如，「中國北方工業集團公司聯合開發了北斗軍民兩用衛星導航系統，並深入參與新興技術的開發。」其他中國公司的武器銷售額也很高，足以進入全球前100名，但資料還不夠進入排行榜。

美中兩國之外，2020年全球排名前100的軍工企業中有26家歐洲企業。他們的銷售額占全球總銷售額的21%，達到1090億美元。其中，7家英國公司的銷售額為375億英鎊（合497億美元），比上一年增長了6.2%。

進入排行榜的俄羅斯公司的武器銷售額為282億美元，比2019年下降6.5%。榜單上共有9家俄羅斯公司，其武器銷售占全球總銷量額的5%。該研究所指出，榜單上的一些俄羅斯公司的銷售額出現增長，例如，俄聯合航空製造集團公司的銷售量增長了16%。

SIPRI專家認為，俄羅斯公司的銷售額下降一方面是由於完成了2011-2020年國家裝備計畫，因此，隨後對軍事領域的投資實際上減少；另一方面，新冠疫情中斷了出口供應計畫。

專家們得出結論說，全球各國政府在大流行期間繼續積極地購買武器，一些國家甚至採取措施以幫助自己的大型軍火商。此外，由於軍事合同通常是以幾年為期限，所以多家軍火公司在新冠疫情爆發之前已經完成了交易。