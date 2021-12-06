「漫威蜘蛛人期間限定店」主視覺以蜘蛛人呈現，推出一系列2021年限定新品。（邁思娛樂提供）

《蜘蛛人：無家日》15日在台上映，為了回應廣大漫威迷的呼喚，2021年再度推出「漫威蜘蛛人期間限定店」，全台限定4店今日在台北信義威秀商場1樓率先開跑，主視覺以蜘蛛人呈現，推出一系列2021年限定新品，包含居家、戶外、兒童系列商品。開幕現場熱鬧非凡，許多漫威粉開心響應，以漫威英雄裝扮現身，鐵粉裝扮成《蜘蛛人：無家日》的主角蜘蛛人、八爪博士等主要角色，也有粉絲裝扮成女蜘蛛人關史黛西等漫威英雄經典角色。

開幕首週邀請粉絲裝扮成漫威英雄任一角色到現場或是憑電影票根，消費不限金額即可獲得限量好禮。台北店落腳在台北信義威秀商場1樓，延續漫威80週年盛況，參加體驗活動並公開分享還可以抽漫威好禮。現場將有經典場景神還原區域，漫威蜘蛛人粉絲只要來店與蜘蛛人期間限定拍照區擺出抽中的蜘蛛人姿勢，於指定貼文底下上傳照片並留言＃漫威蜘蛛人期間限定店、＃蜘蛛人經典姿勢挑戰賽，就有機會抽中限定好禮。

除了帥氣的蜘蛛人經典場景以及ＭARVEL大LOGO牆，這次最吸睛的就是《蜘蛛人與他的神奇朋友們》區域，這是Disney＋上全新的兒童內容，歡迎家長帶小朋友們到現場一起同樂。「漫威蜘蛛人期間限定店」即日起率先在台北信義威秀商場1樓開跑，8日在新北板橋大遠百接力開跑，壓軸登場的台中大遠百11樓以及高雄夢時代購物中心3樓，將於15日和電影《蜘蛛人：無家日》同步盛大揭幕。