除了雙北市之外，銀行也積極在其他都會區因應當地區域發展的變化來為分行找新家爭取商機，其中，元大銀行指出，其桃園成功分行已遷到成功路一段及民生路交叉路口重新開幕，新的分行地點地處桃園市交通樞紐處，鄰近桃園火車站商圈及桃園捷運綠線，對此元大銀看好，將為原車站商圈民眾與捷運路線通車後移入民眾，提供更優質完善的金融服務，滿足迅速便捷且一次性購足的金融需求。

元大銀行近年來經營成績亮眼，並勇奪國家品牌玉山獎－傑出企業、財訊財富管理大獎「最佳服務」、「最佳理專團隊」、「最佳數位金融」，以及今周刊財富管理評鑑「最佳財富增值獎」等獎項，在此同時，元大銀也積極對據點區位進行評估，並作必要的遷址，桃園成功分行的遷址即為一例。

元大銀行指出，成功分行喬遷至新址後，除持續以存款、理財、消金等業務為發展主軸外，將積極爭取鄰近公司戶與商家的存款及薪轉業務，深耕在地化基礎，同時也將結合集團優勢，透過專業理財團隊，給予客戶基金、債券、保險等客製化理財規劃建議，協助客戶達成累積資產的目標，並依據客戶需求，提供房貸、信貸及信用卡等完整的消費金融商品服務，同時也將不定期舉辦理財講座及品味生活等活動，強化客戶體驗，以此深耕在地，讓分行鄰近商家與家庭，皆能感受與時俱進、全方位的金融理財服務。