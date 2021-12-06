《美國女孩》真誠又細膩地拍出千禧年代青少年與家庭的緊張關係與爭執。（傳影提供）

在金馬奪下最佳新導演、最佳新演員、最佳攝影與觀眾票選最佳影片共4項大獎的《美國女孩》，首週末全台票房數字約600萬，衝出全台新片票房冠軍的佳績，台北票房為所有上映電影第2名，僅次《月老》。該片真誠又細膩地拍出千禧年代青少年與家庭的緊張關係與爭執，讓許多年輕觀眾觀影過程就哭濕口罩，導演阮鳳儀也道歉：「對不起惹大家哭了！」

該片是導演阮鳳儀自身經驗改編的故事，也引發影迷們關心本尊父母看完之後的感想，生性豁達開朗的爸爸笑說：「沒想到多年前賣我佛像的朋友也會出現在電影裡面！真的很有趣。」同時對於能夠有莊凱勛演出自己的角色相當滿意！已經自己3刷的阮媽媽說：「希望能夠讓正在養育這些青少年的媽媽們看到，也讓青少年更了解媽媽，或是過來人也可以感同身受！」也有影迷看完後寫下自身經驗，「我曾經以為自己失去愛人的能力，但看完電影之後才發現它只是被自己的防衛機制給隱藏起來。謝謝您們讓我這種在家庭關係迷失的人，透過你們的電影得到一絲慰藉。」讓導演相當感動。

阮鳳儀更與幕後工作人員一起合作了一本電影書《美國女孩：電影劇本與幕後創作全書》，是關於該片誕生的故事，阮鳳儀在書寫劇本的過程中反覆回顧與反思一一記載於她的手札與編劇日記，共同編劇李冰、監製林書宇給了她看待角色的不同角度，而演員與主創團隊，亦帶著各自的理解投入這個故事。從劇本到電影，《美國女孩》也從阮鳳儀的個人回憶，成為一個世代的集體記憶。豐富的內容包括了阮鳳儀親筆創作之編導札記、手跡、電影隨筆，多張未公開劇照、手繪家景、林嘉欣片場親攝拍立得照片等，加上共同編劇、配樂、美術幕後訪談，也將於12／11正式在各大通路上架。