林秉樞為何能接觸一堆綠營大咖？資深媒體人黃暐瀚分析指出，自己問了幾個與林秉樞接觸過，但是沒有浮上檯面的人，發現他接觸高嘉瑜或政商人士有3大步驟，都是有計畫性的。此外，對於他是國安局外圍人士的說法，黃暐瀚則認為，他與國安單位可能未必有直接關係，但應該間接有一些關係的。

四叉貓6日在《YAHOO TV》節目「鄉民來衝康」指出，自己與林秉樞認識長達8個月時間，曾吃過幾次飯，且在席間會多次不經意提到國安會，讓他有些摸不著頭緒。

同台的黃暐瀚則分析，林秉樞會找上四叉貓，應與他是網路名人，有網路影響力有關，黃暐瀚續指，自己問了幾個林秉樞接觸過，但是沒有浮上檯面的人，林秉樞接觸人分3大步驟。

第一，他只跟公眾人物及政商名流往來，他會先透過臉書私訊，讓對方對他個人身份產生好奇，查看他臉書頁面和貼文。

第二，待稍微熟了一點，他再攻外表、甚至是心理弱點，之後就是送禮，透過臉書詢問收件地址送很多人水果，趁一些人出事，他再藉機丟一些好處測風向態度。

第三。臉書聯繫久了，他會嘗試加Line，加Line之後，他會開始請特定對象吃飯。趙少康補充，他2015年關起鐵門毆打媽媽要錢，才過幾年就變有錢人，這很詭異。

對於《美麗島電子報》董事長吳子嘉在節目爆料，林男是國安單位外圍人員，郭正亮提醒，國安局昨天已經否認了，黃暐瀚認為，他與國安單位可能未必有直接關係，但應該間接有一些關係的。