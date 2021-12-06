中國人民銀行6日宣布自15日起全面降準2碼（0.5個百分點），可說在市場預期之中。由於時近年底資金需求增加，加上「穩經濟」的政策核心，機構認為年底前還降準的機會，但降息的機率並不高。

人行新聞稿稱，降準釋出的一部分資金，將被金融機構用於歸還到期的中期借貸便利（MLF），此舉也在市場預料之內。

華爾街見聞報導，國海證券研究所固定收益研究團隊負責人靳毅認為，12月全面降準落地，「財政資金下撥＋降準落地」的雙重政策效益將有效挹注市場資金面，流動性偏寬鬆的狀態可能會一直持續至2022年上半年。

另外，市場普遍認為年底前降息的機率不高。東方金誠首席宏觀分析師王青表示，儘管在跨週期調節下，本輪穩增長政策將繼續堅持不會「大水漫灌」，年內政策性降息的可能性不大。但為加大對實體經濟支援力度，激勵銀行加大信貸投放，年底前人行仍有可能再次實施降準。