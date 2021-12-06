110年「玩米煮藝一鍋搞定-電鍋飯料理」票選活動開跑！農糧署為推廣國產稻米舉辦親子同樂的「玩米煮藝一鍋搞定-電鍋飯料理」，徵件活動結束後，共有65組作品正在線上進行票選活動；此外，為推廣台灣米食健康吃，將邀請料理達人傳授如何用電鍋與國產稻米，炊煮出簡便又美味的米飯料理，開放民眾免費報名參加。

主辦單位表示，電鍋飯料理的作品充滿各種創意，65組票選作品有海鮮飯、粥品，還有創意造型擺盤等相當具有巧思，民眾趕快來選出心中最佳代表作，每天可投票給3組不同作品，天天投票中獎機率越高，獎品豐富包含128公升冰箱、10人份電鍋、316不銹鋼提鍋，還有500元禮券，共有61個獎項。

「玩米煮藝一鍋搞定-電鍋飯料理」作品投票請至「玩米煮藝 一鍋搞定」活動官網，點選「立即投票」後，即可進行投票，票選活動至12月15日23時59分截止。

除了票選活動外，農糧署為推廣台灣米食健康吃，邀請民眾免費參加料理講座，現場將由達人示範教學一鍋到底超easy，邀請料理達人蔡季芳（阿芳老師）、陳宜方(宜手作老師)、台菜小天王溫國智及台菜王子黃景龍(龍師傅)等，現場示範如何運用電鍋及國產稻米烹調出快速、簡便與美味兼具的米飯料理，電鍋炊飯變化學起來，輕鬆料理不費力!

其中，第一場料理獎座就在台中，邀請阿芳老師12月12日到位於台中市北區忠明路的台中農會推廣中心，為民眾示範如何一鍋搞定美味料理，講座時間上午場0900-1200；下午場1300-1600，開放民眾線上報名免費參加。

此外，與主廚有約講座，邀請到對米食相當有研究的台灣大學食品科學研究所教授陳時欣與農糧署科長宋鴻宜，向民眾介紹米食營養，進一步了解吃米飯的優點。