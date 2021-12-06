Yahoo奇摩「2021年十大娛樂新聞」。（Yahoo奇摩提供）

Yahoo奇摩「2021年十大娛樂新聞人物」。（Yahoo奇摩提供）

Yahoo奇摩6日公布2021年度「十大娛樂新聞榜」及「十大娛樂新聞人物榜」，2個榜單皆與感情震撼彈息息相關；「十大娛樂新聞榜」方面，福原愛與江宏傑的台日童話、大S和汪小菲的10年婚姻破局，令網友惋惜，喜的是台日韓美四地眾女神紛紛認愛傳喜訊！藝人失德事件亦備受網友矚目，「十大娛樂新聞人物榜」中，趙薇、鄭爽被列為劣跡藝人引關注，話題不斷的雞排妹鄭家純亦榜上有名，絕地重生的金宣虎和被爆不倫戀的最美博士許藍方也因感情風波引發熱議。

「十大娛樂新聞」中有喜有憂，喜的是台日韓美女神紛紛傳出喜訊，排名第8名，除了台灣女神許維恩登記結婚、吳姍儒傳婚訊，還有日星小松菜奈和菅田將暉、國民老婆新垣結衣與星野源假戲真做、韓星朴信惠將「帶球」嫁崔泰俊、美國流行音樂小天后亞莉安娜（Ariana Grande）都將邁入人生下一階段； 同樣是喜訊的還有排名第2名的現象級韓劇《魷魚遊戲》，不到1個月全球觀看數突破1.1億；第7名的國片《當男人戀愛時》，全台票房破4億台幣，掀起「台式浪漫」。

令人惋惜的莫過於2對神仙眷侶的婚變，台日童話「福原愛與江宏傑」及「大S與汪小菲」10年婚姻破局，分別成為冠、亞軍；而「何孟遠與采子」因《全明星運動會》爆出4角戀的雙劈事件也引發關注，位居第5名；藝人失德事件也受到高度關注，包含第3名為吳亦凡涉誘姦未成年少女入獄遭封殺；第6名為百萬網紅「小玉」涉嫌換臉謎片謀利，驚動總統蔡英文喊話提修法；而大陸整頓演藝圈亦上榜，不僅下架藝人作品，更要求不得播出偶像養成類節目、明星子女參加綜藝娛樂，抵制不良飯圈文化、娘炮等畸形審美，擠入第10名。

「十大娛樂新聞人物」有4成因感情事上榜，榜首與榜尾分別由甩「墮胎醜聞」的韓劇《海岸村恰恰恰》男主角金宣虎、與被爆不倫戀的「最美博士」許藍方拿下；新垣結衣、星野源及玄彬、孫藝珍雙雙認愛獲網友祝福，排第7、9名。「雞排妹」鄭家純今年風波頻傳不斷被炎上，從指控翁立友襲臀、被誣小三飽受酸民批評、對脫口秀演員龍龍霸凌事件逆轉屠龍、到評論網紅小玉的換臉謎片等，位居第3名。

大陸娛樂圈封殺事件也影響十大娛樂新聞人物榜，包括第4名的趙薇，無預警被封殺還被點名為劣跡藝人，及第8名的中國女星鄭爽，傳出代孕棄養及逃漏稅。今年唯一連續2年都榜上有名的是澎恰恰，排名第5，債務話題及翻拍《魷魚遊戲》成系列搞笑短片《鼻孔遊戲》等持續受關注。台港資深藝人龍劭華及吳孟達逝世令網友惋惜，入榜第2、6名。