四大公投案即將在18日舉行投票，總統蔡英文4日在「辣台派開講」活動中除與民眾談論公投案議題，也談到疫情，她詢問台下民眾「現場有人跟我一樣打我們的國產疫苗嗎？請舉手！」並說「不錯喔，你們畢竟是死忠的」。《中天新聞》派出記者針對此事進行街頭民調，結果顯示，大部分民眾都認為，打疫苗和是不是死忠並沒有關係。

蔡英文4日在活動中表示，我們現在疫苗充足，每個人都可以打到疫苗，除了我們自己購買的疫苗，台灣和國際之間所形成的善的循環，獲得美國、日本等國家捐贈的疫苗，同時也自行研發出安全又有效的國產疫苗，我們的國產疫苗不僅保護了更多人，也向國際展現出台灣的防疫能力；接著她問台下民眾「現場有人跟我一樣打我們的國產疫苗嗎？請舉手！」並說「不錯喔，你們畢竟是死忠的」，台下則是給予一片掌聲回應。

對此，《中天新聞》派出記者在台北街頭進行街訪，詢問民眾如何看待蔡英文的「死忠說」，並給出6個選項讓受訪民眾選擇：

1.我死忠！高端打起來，高端萬萬歲！

3.我不要！拒打高端，誰稀罕甚麼死忠

4.邪教嗎？打疫苗是個人選擇，跟死忠有毛關係

5.我疑惑！又要炒股了嗎？

6.哈哈哈！全台只有77萬人死忠，其他都是叛徒

7.抓到了！蘇貞昌今天才打AZ，他不死忠

結果顯示，有20位民眾參與這個投票，有4人選擇選項2，13人選擇選項3，2人選擇選項2，1人選擇選項6。

更有受訪民眾直言，「不開國產車的人都是不死忠的嗎？照這樣說，台灣每個人都不要買車了。打國產疫苗才是死忠，那開國產車才是死忠啊，進口車全部都賣掉，現在進來只要不是台灣的品牌，全部都不是死忠，只要人會用不是嗎？因為疫苗這樣子我覺得不行」。