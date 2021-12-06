外媒引述知情人士透露，大陸地產商中國恒大計劃在重組中納入所有離岸公募債券和私募債務，可能成為大陸規模最大的債務重組之一。

知情人士表示，這項計劃將包括中國恒大和子公司景程有限公司公開發行的債券。景程兩隻美元債券利息兌付的寬限期將於周一到期，中國恒大面臨發生首次公募債券違約的局面。

其中一知情人士稱，重組計劃也將包括由合資企業Jumbo Fortune Enterprises發行、中國恒大提供擔保的約2.6億美元債券。恒大3日透過公告表示，可能無法履行對這些債券的擔保責任。

知情人士表示，正式的重組程序尚未開始，計劃的細節可能有變。

另外，報導指，未來兩年中國恒大在信託公司到期的貸款至少超過人民幣300億元。知情人士透露，包括中信信託、中國對外經濟貿易信託和國民信託等在內至少有3家信託公司，過去幾天就恒大信託項目無法按期付息向投資者發出風險提示，此外周末至少有5家信託公司召開緊急會議，討論潛在的投資者糾紛及償付方案等相關問題。

知情人士表示，如果恒大無法履約美元債，大量信託貸款根據條款將宣布提前到期，而違約公開化後，信託公司與投資者進行展期等談判的空間會非常有限，同時信託公司也沒有能力自掏腰包來應付大量的集中兌付要求。

此外，中國恒大6日晚間在港交所公告，考慮到該公司目前面臨的經營上和財務上的挑戰，公司董事會決議設立中國恒大集團風險化解委員會。風險化解委員會的成員背景多樣，包括本集團現時高管、若干領先企業的高管及專業人士等。其中，許家印任風險化解委員會主席。