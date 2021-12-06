加密通貨交易所再傳駭客攻擊事件，Bitmart證實上周末（4日）遭到駭客大規模入侵，資安公司估算損失將近2億美元。

Bitmart 4晚間透過聲明稿證實平台遭到駭客「大規模入侵」，約有1.5億美元加密通貨資產遭竊。不過區塊鏈安全與數據分析公司Peckshield估算，Bitmart的損失達1.96億美元。

Bitmart的聲明稿亦宣布暫時停止交易，直至進一步通知，以進行詳盡的安全檢查。

Peckshield於4日率先發現Bitmart遭受駭客攻擊。Peckshield發現Bitmart一個地址穩定流出代幣，有部分價值達數千萬美元，流向被區塊鏈瀏覽器Etherscan標記為「Bitmart駭客」的地址。

Peckshield披露，駭客在Bitmart平台的以太坊區塊鏈盜取價值1億美元的多種加密通貨，以及幣安智能鏈（BSC）竊取9600萬美元加密資產。駭客提領超過20種代幣，包括幣安幣、Safemoon和柴犬幣等。

Bitmart一開始還否認平台遭駭，還稱代幣外流是例常提款，駁斥駭客入侵是「假消息」。不過Bitmart執行長Sheldon Xia在數小時後證實，代幣外流是因為駭客攻擊，表示駭客提取價值約1.5億美元的加密通貨。

Sheldon Xia 6日表示，Bitmart已經完成初步安全檢查，並發現受影響的資產，公司將以自有資金賠償客戶的損失。Bitmart將會公布恢復用戶提存加密資產的時間，他相信12月7日將能回復交易。

近期加密通貨交易所遭駭客入侵的事件頻傳，加密通貨借貸平台Celsius Network甫於日前證實，公司因為去中心化金融平台BadgerDAO受到駭客攻擊而蒙受損失，不過並未透露損失金額。

此外，密通貨交易平台Poly Network在8月遭受駭客攻擊，損失超過6億美元，不過駭客後來幾乎將全數加密通貨歸還。