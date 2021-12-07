「日經亞洲」（Nikkei Asia）今天發布11月分「日經COVID復甦指數」（Nikkei COVID-19 Recovery Index），台灣和馬爾他並列第4名，在亞太國家當中位居第一。

這項指數評估超過120個國家和地區在疫情控管、疫苗接種和社會移動限制方面的防疫表現。排名越高，代表越接近回歸正常生活，有較低的確診案例、高疫苗接種率，以及較寬鬆的社交距離政策。

報導指出，多數亞洲經濟體在最新一版復甦指數排名上升，歸因於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染人數持續下降。不過，Omicron變異株的出現，又使疫情前景蒙上陰影。

台灣和中國都持續清零政策，在排行榜上分居第4與第6名；台灣的分數為69分。前3名分別為巴林（73分）、科威特（72分）和阿拉伯聯合大公國（70.5分）。

日本和智利並列第7（68分），連續第二個月保持前十位置。不過日本今天確認第3例Omicron變異株病例，迅速加強邊境管制措施。

今年稍早，亞洲的單日新增確診數幾乎占全球的2/3，但自10月中旬以來，即便全球疫情數字再次攀升，亞洲案例依舊持續緩慢下降。截至11月底，亞洲新增病例數僅佔全球的15%。

然而，專家警告，隨著節慶季節到來，以及北半球入冬，恐須防範新一波疫情來襲。

世界衛生組織（WHO）西太平洋區域主任葛西健3日在視訊新聞簡報會上表示：「只要疫情持續傳播，病毒就會繼續突變，Omicron變異株告訴我們這一點，提醒我們必須保持警覺。」

Omicron變異株最初在南非發現後，陸續在全球現蹤，令人憂心這個高度突變的病毒株恐突破疫苗防護與自然抗體，儘管這點尚未獲得證實。目前有多個亞洲太平洋國家出現Omicron確診病例，包括日本、香港、澳洲與馬來西亞，泰國也在今天發現首起Omicron病例。

報導指稱，印度也有Omicron病例，而且防護力似乎尤其脆弱。儘管印度在復甦指數上升11個名次，來到並列第11名（65.5分），但印度完整接種疫苗的人口不到35%。

韓國上個月放棄清零政策，改為與病毒共存，並放鬆社交距離限制，導致確診與死亡案例數雙雙飆破紀錄，在復甦指數排行榜上也大幅下滑19個位置，來到第37名（58.5分）。截至今天中午，韓國已有24起Omicron確診病例。

歐洲國家受最近一波疫情重創，繼續在復甦指數排行榜的低位盤旋，德國並列第105，荷蘭和瑞士並列第107，比利時則是第115名。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1101206