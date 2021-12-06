宜蘭外海今（6）日晚間21:05發生規模5.3地震，在地震之前，氣象局稍早才針對基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區發布大雨特報，對於又是大雨後發生地震，不少人想起藝人炎亞綸之前的「下雨地震說」，由於炎亞綸當時的推論一度引發爭議，甚至被批不夠專業，如今又發生大雨地震，似乎與炎亞綸的言論不謀而合，讓一堆網友忍不住想跟他道歉，甚至直呼「炎P先知」。

台灣地區今（6）日晚間21:05發生芮氏規模5.3的地震，震央在宜蘭縣政府東北東方33.3公里，台灣東部海域，地震深度106.2公里。各地最大震度分別是：宜蘭、新竹3級，台北、新北、桃園、花蓮、苗栗、南投、台中2級，彰化、台東、嘉義、雲林1級。

台灣地區今（6）日晚間21:05發生芮氏規模5.3的地震。(圖/氣象局)

稍早氣象局才針對基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區發布大雨特報，對於又是大雨後發生地震，不少網友想起藝人炎亞綸2015年花蓮地震發生後所提出的「下雨地震說」，意指乾燥的土壤因下雨淋濕，又因該處地質鬆軟而造成地震。

2015年4月20日發生花蓮地震後，炎亞綸在他的臉書發文表示「好一陣子沒下雨，這周狂下雨把乾燥的土壤淋溼，因此地質鬆軟造成今天地震不斷」，當時該篇貼文引發熱議，有大量網友湧入批評。隔天21日炎亞綸則提出聲明，表示自己從未說過「下雨與地震有絕對的關聯」。

不過對於今晚又發生雨後地震，再度引起PTT網友一陣討論，不少網友直呼炎亞綸說的沒錯，認為應該為當時的批評道歉，紛紛留言「下雨又地震，炎P贏了」、「炎P先知」、「炎亞綸對不起」、「請各位跟炎亞綸道歉」。

想跟「先知」道歉先來看這集！炎亞綸的「下雨地震說」，到底有沒有科學證據？