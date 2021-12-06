台南市觀光旅遊局今(6)日在台北寒舍艾美酒店舉行的「台南休農產業發表會」，黃偉哲市長親自出席頒發「台南十大休農」入選證明給10家優秀休閒農場業者。此次台南推出的「休閒農業」是繼「美食」、「巷弄老街」後，第三項觀光旅遊主題。

台南市長黃偉哲(前排中)出席「台南休農產業發表會」時表示歡迎大家踴躍來台南玩。（攝影/王雅芬）

觀光旅遊局長郭貞慧致詞時表示，台南腹地廣闊、地形多元，旅客可以在一天內體驗上山下海趣味玩樂，隨著四季節氣變換，更能夠欣賞當季花卉、體驗到採果樂趣。當選的每家休農業者距離國道、快速道路交流道出口都在30分鐘內車程能夠抵達範圍，適合一日至三日遊程不論自駕出遊、團巴遊客都能找到屬於自己最適合的遊程體驗。

休閒農業發表會現場，獲選業者展示台南在地農特產。（攝影/王雅芬）

台南市力推休閒農業主題旅遊，積極輔導業者提升服務及設備，經過踩線評估，從105家業者中選拔出10家，包括大坑休閒農場、梅嶺楊梅吐氣、 七股溪南休閒農業區、龍海號生態之旅、走馬瀨農場、台南鴨莊休閒農場、乳牛的家、九品蓮花生態教育園區、吉園休閒農場，以及龜丹休閒體驗農園等優選休農業者，並分成山、海和平原牧場線，全方位加強推廣宣傳，期待在2022年寫下觀光旅遊產業佳績。

休閒農業發表會現場，獲選業者展示台南在地農特產與文創商品。（攝影/王雅芬）

今日發表會現場，入選的業者齊聚展示其特有的休閒產品與服務。台南市長黃偉哲致詞時肩上披著紅到國外的虱目魚文創背包，驕傲的表示這就是台南特有文化的創意，現在來台南玩還能搭配購物節抽獎活動，抽房子、汽車（油電車）等大禮，累計到昨天參加抽獎的消費金額已高達56億元。發表會後受訪時，黃市長更大力推薦擁有豐厚文化底蘊及豐富天然資源的台南，從年初的鳳梨、年中的芒果、中秋的文旦到年底的柳丁，還有虱目魚，都是全國第一，好吃、好逛、好買。歡迎大家多到台南看看好山好水，吃美食、買水果，度過快樂時光。

台南市長黃偉哲披著台南特有虱目魚文創背包表示，這就是台南特有的文化創意。（攝影/王雅芬）

休閒農業發表會現場，獲選業者展示台南在地農特產。（攝影/王雅芬）

疫情漸緩，國人不能出國，國旅市場開始進入報復性旅遊熱潮，現在前往台南玩、住宿及消費還可以享優惠抽大獎，台南購物節活動將持續到明年2月，只要在台南市店家消費滿百後登錄發票，就有機會獲得好車好宅等各項好獎。（詳情請上台南購物節官網）