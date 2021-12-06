大陸女星關曉彤是童星出身，4歲就和演員父親關少曾一起拍戲，關曉彤參與上百部戲劇作品演出，許多觀眾可以說是看著她長大，也讓關曉彤擁有「國民閨女」、「最美童星」的美名，儘管關曉彤已從稚氣女孩長大為24歲的小女人，她作風依舊相當親民，關曉彤今（6日）就曬出戴鴨舌帽、口罩就上街頭逛夜市照，毫無女神包袱的她還低頭狂嗑小吃。

關曉彤今在微博曬出一組逛夜市照，她放下一頭微捲長髮，頭戴鴨舌帽、口罩、身穿藍色吊帶褲現身街頭，關曉彤不只大方零偽裝，毫無女神包袱的她，還隨興的在路邊張嘴狂嗑小吃，童心未泯的關曉彤還手拿兔子造型的氣球棉花糖拍照，關曉彤似乎是玩得相當盡興，還在文中驚呼：「偶遇海邊夜市 好熱鬧呀」。

關曉彤低頭狂嗑小吃。（圖／取材自關曉彤微博）

關曉彤逛夜市照還吸引工作室留言虧她：「不浪費自己化的妝」，網友則紛紛驚呼：「路邊吃東西也這麼美」、「這是小學生彤吧」、「逛夜市也這麼美」，由於照片中的關曉彤穿短袖，也有不少細心網友好奇，關曉彤PO的可能是舊照。

關曉彤已從稚氣女孩長大為24歲的小女人。（圖／取材自關曉彤工作室微博）

其實，童星出身的關曉彤不只擁「國民閨女」的美名，另外，關曉彤的祖先是滿族人，她還有「滿族美女」的稱號，隨著關曉彤從當年的稚氣小女孩，長大蛻變成24歲的小女人，她也不時展現嬌媚的一面，但身高174公分的關曉彤，一長肉就很明顯，她的臉蛋和身材也屢成外界討論焦點，先是被嫌骨架大、很壯，她瘦下來後又遭網友酸太假，只能說關曉彤人紅是非多，一舉一動都是話題。