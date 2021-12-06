雖然蘇聯的科技實力不如美國，但是他們在陸戰武器的發展卻很有天份。1947年問世的AK-47突擊步槍就是其中的代表，它使每一個蘇聯步兵都有輕機槍一般的火力。冷戰時期的蘇聯裝甲部隊也同樣是美國與北約集團最害怕的，幾乎與AK-47同時問世的T-54戰車，遠勝過同期的美國戰車。T-54甚至活躍到現在，無怪乎被稱為「戰車界的AK-47」。

二戰時期，雖然德國戰車名聞遐邇，但是蘇聯的T-34戰車才是獲得最後勝利的贏家，憑著不錯的火力與防護，加上誇張的數量，成功在東線贏得戰爭。取得T-34的成功經驗後，蘇聯陸軍期望研發單位能有更具威力的下一代戰車：更強的主砲、更好的車體、砲塔和懸吊系統。蘇聯工程師也不負眾望，從1943年提出計畫後，僅用短短2年的時間，在1945年3月，就推出了T-54的原型車。

雖然此時二戰還沒結束，但在5月份德國就投降了，因此T-54終究沒有趕上二戰，但是它的研發仍然持續，在1946完成定型，並在一年後投入生產，如此高速度成了武器研發史上的一個傳奇，而且令人驚訝的是，雖然時隔70年，許多T-54戰車仍在一些發展中國家的陸軍裡服役。

T-54的產量相當驚人，光是蘇聯自身，就製造了可怕的83,500輛，隨後授權給東歐衛星國，包括波蘭和捷克也開足馬力量產，數量達到21,000輛；在亞洲，中國大陸也進行仿製，於1959年建立生產線，因此大陸稱其為「59式」，除了共軍自用以外，也提供給北韓、北越、和柬埔寨等國家。

大陸的59式戰車，就是仿自T-55。

然後T-54傳播到中東，包括埃及、敘利亞和約旦等國的陸軍，都擁有大量的T-54，並且在第一次與第二次以阿戰爭打的以色列差點亡國。只是阿拉伯聯軍之後聽從國際調停，給了以色列反擊的機會。

T-54被稱為「二戰後的戰車發展範本」，它確定了強力主砲、同軸機槍與車頂防空機槍的配置，至今多數戰車仍是這樣的布局。

蘇聯工程師在設計T-54時，就從二戰經驗中瞭解到強大火力是戰場的最終決定者。於是他們開啟性的設計出D-10型100公釐主砲，並且為了提升有效射程，砲管達到53倍徑。

T-54 可容納 34 發砲彈，包括高爆彈、破片彈、穿甲彈和曳光彈。另有兩挺 7.62 公釐機槍。一具在主砲旁的同軸機槍，一具是車頂的防空機槍。

T-54 的動力來自V-54系列12缸水冷式柴油發動機，它的輸出功率為520馬力，雖然與隨後擁有1,100馬力的T-72B3相比，顯然動力不足，但是要知道它來自二戰期間，引擎工藝必然有時代的侷限。儘管如此，T-54的最大速度仍然達到50公里/小時。

T-54還有極為厚重的裝甲，面對傳統的高爆彈很很強的防護力，勝過同時期的美國M46巴頓戰車。只是在脫殼穿甲彈與反戰車飛彈發明後已經不足以抵抗。

當然，T-54遠非完美，它有它的問題。比如它的主砲無法穩定，在移動中無法精確射擊。D-10主砲是線膛砲而不是滑膛砲。使得它的砲口初速較低。

T-54的砲管俯仰角也不夠，僅有-5 到 +15度，這使得它很難使用Hull-down 戰術，這是一種戰車伏擊的戰術，將戰車的下半身隱藏在小丘之後，這是戰鬥中首選。

但它仍然具有畫時代的意義，時至今日，仍有許多兵工廠研發與生產T-54的升級套件，使它仍然在現代戰場具有一定的地位。這也是為什麼一些歷史學家稱它為「帶著履帶的AK-47」。