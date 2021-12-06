高雄一名人妻與丈夫結婚超過16年，赫然發現他竟跟女子阿喜（化名）有長達2年多的超鹹溼對話，丈夫傳訊「今晚要不要買可樂（指make love）」，阿喜回「這樣我會小鹿亂撞耶、心癢癢」等語，並互傳情色漫畫、影片，氣得對阿喜提告求償100萬元。阿喜辯稱兩人只是討論影片內容、打嘴砲，但法官審理認為兩人之間互傳性暗示內容，已經侵犯配偶權，判阿喜得賠人妻25萬元，可上訴。

根據判決書，高雄人妻控訴，她與丈夫結婚超過16年，去年無意間看到丈夫與陌生女子互傳鹹溼訊息，而且早從2018年3月開始，甚至兩人還曾討論要到嘉義哪一間摩鐵開房間。

兩人之間鹹溼訊息包括：「妳今晚想要買可樂（意指Make Love）嗎？」、「我有餵飽妳了。」、「比較喜歡跨坐在你身上，我只能夾被被，緊緊夾著，但是就是少了點東西。」、「想被你征服佔有，扯開衣服，然後長驅直入，等你來佔領我喔」、「強姦我吧征服我，用你的肉棒滿足我的飢渴，親愛的 用力點」、「塞滿我的小穴感覺你粗壯的肉棒在我體內抽插，一進一出的感覺」。

兩人極度鹹濕又露骨的對話讓人妻氣炸，但丈夫抵死不認外遇，只說是「講幹話」，沒真的發生性行為。人妻仍對阿喜提告，阿喜也辯稱只是在討論A片，並未發生性行為。

法官審理認為，沒有證據證明阿喜與人夫有性行為，但兩人之間對話實在太鹹濕露骨，明顯逾越一般社會通念、侵害配偶權，判決阿喜應賠償人妻25萬元。可上訴。