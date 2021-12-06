立委高嘉瑜遭男友施暴，引發網軍案外案，台北市長柯文哲6日在臉書發文致行政院長蘇貞昌，3問蘇揆是誰讓網軍呼風喚雨黨同伐異、誰說要處理政黨及附隨組織不當財產卻又拿國家資源鏟除異己、誰在同胞裡製造敵人，呼籲蘇貞昌遵守承諾，徹底嚴查網軍。

柯文哲今晚指出，古今中外，歷史的迫害往往來自執政者對權力的不知節制、更因為旁觀者的輕忽冷漠。蘇貞昌過去擔任美麗島辯護律師，為台灣民主貢獻多年，當年黨外人士發起民主運動，反黨國體制壓迫，面對戒嚴惡法威嚇，屢仆屢起才換來今日民主台灣。

他表示，解嚴34年來，一黨專政看似落幕，但其實只是「轉移」了，黨政軍從未退出媒體，對言論的扼殺、對自由的箝制也並未休止。

柯文哲強調，新聞自由應是民主的基石，但今天，政治人物、名嘴、網軍跟特定媒體卻結合成一條龍產業鏈，成為假訊息的幕後黑手。他們斷章取義、作哏圖，丟到特定粉專廣傳，再由名嘴、民代接手，抹黑、抹黃、抹紅無所不抹。塑造假民意、造謠帶風向樣樣來，玩到走火入魔處，人民早已分不清什麼是事實，也沒有道德底線。

他說，在這裡要請問蘇貞昌，是誰讓網軍呼風喚雨黨同伐異，是誰一邊說要處理政黨及其附隨組織不當財產，一邊拿著國家資源來剷除異己，蔡英文總統在「鄭南榕殉道29周年追思紀念會」高喊轉型正義、邁向和解，是誰在同胞裡製造敵人。

柯文哲呼籲蘇貞昌遵守承諾，徹底嚴查網軍，不再讓有權力者運用國家資源對他人侵害。政府高層不能變成加害者、也不該是旁觀者，因為藉由互信基礎薄弱的社會牟利，本身就是一種罪惡，請嚴查網軍。