俄羅斯總統普丁日前對外公開表示，美國在高超音速武器製造上「稍為領先中國」，但是俄媒隨後引述美媒報導指出，目前全球只有中國打造了具備高超音速能力的無人機。雖然中共尚未透露其新式無人機的技術參數，但專家認為中共已對外亮相的「無偵-8」無人機最大速度可以達到7馬赫，比西方國家現有防空導彈的速度快得多。

《衛星通訊社》引述美媒《軍事觀察》(The Military Watch )雜誌報導說，中共的無偵-8（WZ-8）無人偵察機曾在2019年建國70周年閱兵式上亮相，「多個消息來源表明，WZ-8可以以6至7馬赫的速度機動和飛行，而目前西方的遠端空對空導彈，如AIM-120空對空導彈和流星導彈的飛行速度尚不及5馬赫，它們需要2倍以上的速度才能對無人機構成嚴重威脅。」

無偵-8無人機在中國建國70周年的閱兵式上展出。（圖／新華社）

文章表示，WZ-8無人機的主要危險在於，它能夠獲得「幾乎無限的能力」以獲取潛在對手的資訊。例如，它可以尋找美國驅逐艦和航母，然後將它們的座標發送給導彈部隊用於攻擊艦艇。

該文作者認為，許多國家都在研製這種武器，但真正做到的只有中國。

文章總結稱：「目前，儘管多個國家都在研發其他高超音速飛行器，可能包括俄羅斯米格-41 PAK DP遠端截擊機。一些報告顯示，該截擊機的飛行速度可以達到5馬赫，但中國在這一領域贏得先機反映了其技術主導地位的日益增長的趨勢，並將為其提供飛行資料和操作經驗，這將有助於未來設計的發展，包括潛在的高超音速戰鬥機。」