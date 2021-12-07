美國國務卿布林肯（Antony Blinken）定於下週出訪印尼及馬來西亞，拜登政府正加強在東南亞的交往，並認為東南亞在對抗中國日增影響力上扮演核心角色。

印尼美洲和歐洲事務總局局長恩古拉（I Gede Ngurah Swajaya）今天告訴記者，布林肯將於12月13至14日造訪雅加達。他是2個月來第3位造訪東南亞的美國官員，也是層級最高的一位。

兩位東南亞外交消息人士不具名指稱，預計布林肯也將於12月14及15日造訪馬來西亞。此行是他首次出訪東南亞。

恩古拉指出，布林肯預定於印尼行期間發表關於印太地區衛生、投資及基礎建設的演說。布林肯也將以視訊參與12月9日舉行的峇里民主論壇（Bali Democracy Forum）。

布林肯會否造訪其他東南亞國家迄今未明。美國駐雅加達大使館發言人對此不予置評。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1101206