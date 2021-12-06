梅莉史翠普在《千萬別抬頭》中懦弱無恥的美國總統。（Netflix提供）

《千萬別抬頭》集結珍妮佛勞倫斯（右起）、梅莉史翠普、李奧納多狄卡皮歐、喬納希爾等多位大咖演出。（Netflix提供）

名導亞當麥凱（Adam McKay）自編自導的政治諷刺災難片《千萬別抬頭》找來李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）和珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）飾演的天文學家，在片中用盡各種方法警告世人足以毀滅地球的彗星即將來襲，梅莉史翠普（Meryl Streep）則飾演漠不關心的美國總統。還有奧斯卡影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、「甜茶」提摩西夏勒梅 （Timothée Chalamet）、小天后亞莉安娜（Ariana Grande），卡司豪華程度令人咋舌。

該片台灣時間6日凌晨舉辦線上記者會，十分關心環境議題的李奧納多提到接演的原因，他說「多年來我也一直在找這樣的電影，但氣候變遷講到後來大家會覺得還有什麼可以講？導演在這方面透過敘事突破盲點，很榮幸參演此片」，也表示電影以氣候變遷為主題，「透過8個月內彗星將撞上地球的假想，創造出一種急迫性，呈現科學如何變得泛政治化」。自己很喜歡導演設定珍妮佛跟他2個大相徑庭的角色，「她是憤世忌俗到處嗆人的角色，則我扮演的比較體制內的角色。面對真相我們經常分心而視而不見，這件事情非常真實，也是我喜歡導演鋪陳之處。隨著全球新冠肺炎疫情升溫，又出現新的科學辯論，在這個時間點我覺得這部片特別重要」。

珍妮佛也表示「看到終其一生學習真理的科學家被當空氣，只因為人們不喜歡他們提出的真理，我也會覺得挫折難過」。而片中的彗星因為是她發現的，便以她在電影裡的名字「狄比斯基」命名，被問到有什麼特別的感受時，她說「一開始覺得很興奮，她覺得很驕傲啊，但這個同名彗星變成1個災難，大家聽到會不開心的時候，感覺又不一樣了，接著我想她開始有點憤恨，開始不想談這顆狄比斯基彗星」。

曾跟川普槓上的梅莉史翠普被問及演出懦弱無恥美國總統的靈感，她先是直呼「可以仿效的事物可多了，這幾年有很多荒腔走板的人還上媒體大言不慚，厚顏無恥」，接著笑喊「就是要聚積權勢財力，也別忘了漂亮的髮型跟指甲」，挖苦完當然也不忘打圓場：「但沒有同胞的同理心。很不幸擔任公職經常會變這樣，不只是自己要做出很多犧牲，你的家庭也會犧牲，並且願意去犧牲。美國還有這麼多好人當公僕，真的很棒，這時候也特別需要他們。」

飾演白宮幕僚長、與李奧納多以合作多次的喬納希爾（Jonah Hill）則直誇好友「我知道他真的大力關注氣候變遷議題，人到錢到，我所見他不只是我一個朋友，不只是出去大聲疾呼，而且說到做到，讓我很尊敬」，也大讚對方的演出「我很討厭書呆子，但李奧演的是超棒的書呆子，他是我心目中最棒的演員」，語畢才發現片中媽媽梅莉史翠普就坐在隔壁，趕緊表示「剩下的我發簡訊傳給李奧」，讓現場所有人笑翻，他也說「這2年大家都很悶，所以可以在隔離之中來到片場，跟大家邊笑邊想，創作出這部作品，真的很棒」。

最後被問及世界末日的前1天會做什麼，眾人幾乎都表示會想跟家人團聚，梅姨說自己會去陪孫子，「因為我的小孩已經受夠我了」，喬納則搞笑喊「我會去推特發文欸，講一下明星們在世界末日都在做什麼，誰在跟誰約會之類的。說不定大家在世界末日時候還是想滑手機啊」，珍妮佛也點頭附和：「我想也是，我會在抖音發表評論直到最後一刻。」該片24日下午4點Netflix上線。