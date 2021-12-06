患有重度憂鬱的31歲曾姓男子6日清晨涉嫌持菜刀砍死同住的63歲重度身障母親，還大喊：「救命！救我媽媽！」，警消獲報破門而入，發現曾母頭中10餘刀趴臥血泊中慘死，曾男被依殺害直系血親尊親屬罪嫌送辦，桃院法官以曾男有自殘行為且無業，有逃亡之虞又涉犯重罪，裁定收押未禁見。

桃園法官審理，曾男坦承持刀殺害母親，有證人、現場照片和2把扣案凶刀為證，足認曾男涉犯刑法殺害直系血親尊親屬犯嫌重大。

曾男自陳現無工作，也沒有與其他家人聯繫，與社會聯繫因素薄弱，案發後又有持刀自殘和作勢欲跳樓的舉動，又患有憂鬱症，曾至醫療院所治療，考量曾男目前精神狀況及涉犯重罪，有相當理由有逃亡之虞，若僅以具保、責付或限制住居，不足以確保後續偵查程序進行，裁定12月6日起羈押2個月，未禁止接見通信。

63歲陳姓婦人因為丈夫早逝，獨自拉拔曾姓獨子長大，但曾男因為罹患嚴重精神疾病，曾多次失控，6日凌晨疑似病況發作，表示聽到有聲音說要殺媽媽，也說有一團黑影附身在媽媽身上，於是衝進廚房拿起菜刀追砍媽媽，附近鄰居都聽到大聲的呼救聲趕緊報警，但警方與消防隊破門而入已經晚了一步，陳婦已經躺在血泊中當場死亡。

曾男行凶後也持菜刀自殘，導致滿身是血，還試圖從4樓住家往下跳被制止，在警方戒護之下強制送醫，情緒仍激動。檢警下午相驗，發現死者的傷勢集中在頭部，且多達10多刀，其餘部位沒有明顯外傷，明下午將解剖釐清死因。

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