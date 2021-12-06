氣候變遷進入緊急狀態，「碳中和、零排放」頓成產業與經濟發展之要件，有鑑於新局勢與新技術正在重塑供應鏈，光電科技工業協進會邀請產官學研，延續去年成果，訂於12月9日假國立臺南生活美學館，舉行「臺南科技城大投資論壇」，藉以形成在地產業發展優勢，共同掌握政策優惠與科技新知，並倡議跨領域合作與投資。

今年的「臺南科技城大投資論壇」係由光電科技工業協進會（PIDA）與臺南市政府、成功大學、南科管理局、強友會、億載會、光電學會、光學公會、機器人協會、工具機公會、機械公會等產官學研單位合作，擴大去年同期活動，擬於12月9日假國立臺南生活美學館舉行。屆時臺南市黃偉哲市長、科技部前瞻司蔡妙慈副司長、成功大學莊偉哲副校長、南科管理局蘇振綱局長等貴賓都將連袂出席，此外，本次Keynote演講還特別邀請到穩懋董事長陳進財、友嘉集團總裁朱志洋等企業家，講述化合物半導體產業的發展的策略，以及智慧製造與轉型升級。

今年論壇仍聚焦在綠色科技與新興發展，議題包括了電動車、太陽能、淨零排放，和新興崛起的元宇宙等；演講者來自包括臺南市政府、南科管理局、宏佳騰、車輛中心、工研院、金屬中心、成功大學，和中鋼碳素，以及智崴資訊等十多個單位。

為了產學合作媒合，臺南科技城大投資論壇同時舉辦「新創技術發表會」，邀請成功大學、南臺科大的研究團隊發表二氧化碳偵測系統、車聯網、氣凝膠等多項技術移轉項目，以媒合學校與企業的合作。

PIDA董事長邰中和表示，臺南論壇已成形一個跨領域、結合各公學協會與產官學研之平台，以增進合作與凝聚共識，期望可藉此促進台灣的綠色產業的蓬勃發展。