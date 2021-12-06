一名女網友表示，穿拖鞋外出吃東西，經過一間銀樓看到櫥窗內一個黃金手環相當喜歡，走進店內詢問，竟遭老闆嗆「你又沒有錢幹嘛看？」，相當傻眼。事後想上網給一顆星負評，結果看到一堆「滿腔怒火的留言」，直言該店老闆根本不想要客人上門的樣子。眾多網友看完紛紛狂猜：「掛羊頭賣狗肉？」、「其實金樓是掩飾」、「應該在做高利貸的」。

一名女網友在臉書社團《爆料公社》發文，表示穿拖鞋在自家附近吃東西，路過一間銀樓，看到櫥窗的黃金手環很中意，進店裡詢問，沒想到老闆卻冷冷看著她，連拿出來都不願意，直接說：「你又沒有錢，幹嘛看？」

原PO以為自己聽錯，再問一次「可以拿出來讓我看一下嗎？」，老闆又說「你又不會買幹嘛看？」，原PO當場錯愕離開，走去隔壁，看到一個一模一樣的馬上就當場買下！

「我長得真的很窮嗎？真心覺得非常驚訝！居然有人做生意是看穿著的？」，原PO越想越氣，回家上網給一星負評，結果一看，滿腔怒火的留言早就一大堆，包括：「從沒看過這麼跩那麼討人厭的老闆啦」、「剛到門口，老闆大喊『不要進來』，以為自己聽錯…一副就是看你不會買不給進店的樣子，服務態度十分惡劣給一顆星」、「給一顆星可能還算太多了」等。

眾多網友看完紛紛推測：「不缺錢」、「掛羊頭賣狗肉？」、「其實金樓是掩飾」、「應該在做高利貸的」、「他可能做地下匯兌就賺飽了，門市只是擺好看的而已」、「你們都傻了 這個電視上有演 表面是開金店面 實際上其實他只是警方臥底監視對面的 越少人打擾 他們越能專心」。

還有人說：「這是一種策略，兩家一樣老闆啦！」、「其實隔壁也是他開的，激妳去買，也是買到他開的店」、「會不會就同一家，老闆的計謀成功了」、「或許隔壁是兒子開的，成交率100%」。