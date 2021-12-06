在感冒的時候，大家都會被叮嚀要多喝水、多休息，不過事實上該不該多喝水得視狀況而定。有醫師指出，要對抗感冒病毒有2個重點，一個是多休息，另一個則是補充蛋白質，如此才能增加免疫力。醫師也提醒在不對的情況下多喝水，還可能導致肺水腫。

外科醫師江坤俊在《江P醫件事》解析民眾對感冒的2大迷思，誤以為要吃抗生素、多喝水會好得比較快，但其實不然。江坤俊醫師指出，大部分感冒通常是由病毒導致，而抗生素主要是殺死細菌而非病毒，因此感冒時不需要服用抗生素。

江坤俊醫師指出，感冒後期攝取過多水分，恐導致肺水腫。（圖／翻攝江P醫件事YouTube）

至於該不該多喝水，江坤俊解釋，如果感冒較嚴重時，可能會發燒，此時體內水分會流失很快，大部分處於缺水狀態，因此「感冒初期多喝水是對的」，不只補足流失的水分，也能稍微降溫。不過感冒到了後期，出現咳嗽症狀時，水喝太多反而會造成肺部水腫，也可能會導致呼吸急促，甚至更不舒服，只需適度喝水即可。

江坤俊也指出，對抗病毒最好方式就是增加免疫力，透過兩種方式能有所助益，一是可吃蛋白質，攝取雞蛋、魚肉等胺基酸來源，有助增生白血球抵抗病毒，其二就是多睡覺多休息，可以讓免疫力強健。

江醫師表示，在感冒症狀嚴重時，適當使用藥物是對的，目的是減緩不適以得到充分休息，有補足營養、適當休息才能補強免疫力，也是戰勝病毒的關鍵。