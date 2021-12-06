蘋果傳調高明年上半年iPhone出貨量30％ 23:062021/12/06 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣媒體引述韓國零件業界消息稱，蘋果公司決定將明年上半年的iPhone出貨量調升30％，挑戰年出貨量3億部目標。 消息稱，蘋果將明年上半年iPhone出貨目標定為1.7億部，比今年的1.3億部高出30％，並向各大零件廠商通報相關供求計劃。 沙國銷往亞洲、美國官方油價明年調高 國際油價漲逾2％ 《半導體》全訊前11月年增32.91％ 明年產能拚翻倍 《其他股》吉源漲價推升毛利 明年新產線再添營運動能 亞德客-KY十一月合併營收刷新史上新高 #明年上半年 #iPhone #出貨量 #億部 #蘋果 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》京元電11月營收續攀峰 前11月改寫年度新高 17:222021/12/06 財經 《通信網路》正文董座看缺料明年Q2趨緩 低軌衛星不缺席 17:222021/12/06 財經 年底作帳開跑 生技股掀母子同樂行情 04:102021/12/06 證券．權證 《鋼鐵股》今年營運戰新高 久陽法說行情熱鬧 12:162021/12/06 財經 穩懋11月營收23.82億 連2月創高 19:002021/12/06 財經 六都購物節大比拚！臺中購物節聲量力壓各縣市「最吸睛」 11:212021/12/06 生活 退休好生活》明年基本工資調整 農退扣繳額將提高 04:102021/12/06 財經焦點 《國際產業》蘋果2022年新品 傳AR頭套終於要亮相 09:092021/12/06 財經 三地齊擴產 六暉明年營收俏 04:102021/12/06 證券．權證 財經熱門新聞 林秉樞無業戶頭竟擁2300萬元？ 永豐銀行回應了 - 財經 台灣要找下一個護國神山？ 張忠謀淡定「吐1字」回答 - 財經 力積電掛牌首日 外資賣聯電、台積電 大買5檔這類股 - 財經 航運、鋼鐵陣痛期過了？這2檔才能追 散戶別選錯 - 財經 好日子告終？這些數據驚揭晶片業前景 2019年慘劇恐重演 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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