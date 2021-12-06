台灣媒體引述韓國零件業界消息稱，蘋果公司決定將明年上半年的iPhone出貨量調升30％，挑戰年出貨量3億部目標。

消息稱，蘋果將明年上半年iPhone出貨目標定為1.7億部，比今年的1.3億部高出30％，並向各大零件廠商通報相關供求計劃。