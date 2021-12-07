國營緬甸廣播電視台（MRTV）今天報導，遭罷黜的緬甸文人領袖翁山蘇姬獲得軍政府領袖部分赦免，被判處的刑期因此由4年減為2年。

今年2月1日遭軍方政變推翻下台的翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi），今天稍早被緬甸法院依煽動群眾及違反COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定罪名判處4年徒刑，引發國際譴責聲浪，有人批評這是一場「假審判」。

負責頒發諾貝爾和平獎的挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）主席賴斯-安德森（Berit Reiss-Andersen）今天指出，曾獲獎的翁山蘇姬遭到判刑，是緬甸軍政府壓迫反對派的手法之一。

他透過電子郵件聲明告訴路透社：「對付翁山蘇姬的法律程序，看起來可信度不高。」

緬甸廣播電視台還報導，總統溫敏（Win Myint）被判處4年徒刑。

翁山蘇姬和溫敏都將在未公開的目前拘留地點服刑，暗示兩人不會被關入監獄。（譯者：張正芊）1101206