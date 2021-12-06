廢棄物處理公司勾結砂石場、清運業者，非法掩埋棄置事業廢棄物重金屬汙泥，嚴重危害農地、河川，檢方請環保稽查大隊人員抽樣採檢，檢測結果酸鹼值竟高達12強鹼等級。（資料照）

上市科技公司與環保科技大廠，受委託處理含有重金屬的事業廢棄物汙泥，卻串通下游，直接棄置河床、魚塭或農地，總量高達14萬公噸。（彰化地院提供／謝瓊雲彰化傳真）

上市科技公司與環保科技大廠，受委託處理含有重金屬的事業廢棄物汙泥，卻串通下游，直接棄置河床、魚塭或農地，總量高達14萬公噸。（彰化地院提供／謝瓊雲彰化傳真）

廢棄物處理公司勾結砂石場、清運業者，將含有重金屬的廢棄物，傾倒在台灣中部40多處農地、廢魚塭、河川行水區等。（資料照）

超惡劣！上市科技公司同開、和環保大廠冠昇環宇、長信等公司，受委託清理國內多家電子、精密機械廠製程產生的重金屬污泥，卻串通下游清運廠商與砂石業者，透過偷工減料及開立假發票，將高達14萬噸廢汙泥，直接棄置在台中大安溪、彰化二水與雲林縣多處魚塭和農牧用地，時間長達3年、不法獲利近6億元。

彰化地院近日審結，依違反《廢棄物清理法》、幫助申報不實罪等，重判清運公司宇駿邱姓負責人11年、冠昇環宇李姓總經理等7名各公司負責人或主管遭判8年2月至7年不等，其他15人各判5年4月至1年6月不等之有期徒刑，合計共開罰8630萬元罰金，追回1億8431萬元犯罪所得。全案得上訴。

檢警調查，同開科技、冠昇環宇、長信、富晴、興茂等公司，自2017年至2019年間，為節省事業廢棄物清理成本，未將事業汙泥先固化處理成環保人工粒料，反而將受委託處理的高科技、精密機械和石化業等含重金屬汙染物的廢汙泥，直接由清運業者，運至大安溪、二水鄉濁水溪的行水區，還有彰化芳苑、芬園、花壇，與雲林縣口湖鄉等廢棄魚塭或農地，任意棄置貯存、掩埋、或回填。

檢調與環保稽查大隊甚至在大安溪鯉魚潭的中游河川地河床，挖出事業廢棄物，經採樣送檢，酸鹼值高達12的強鹼等級，嚴重汙染危害國土環境。經檢調清查，運到中部地區的汙泥、廢棄物，竟高達14萬公噸，還開立假發票規避稽查，不法獲利將近6億元。

法官審理時，冠昇等清運業者均否認犯行，同開科技僅承認添加原料不足，還辯稱不違反許可，更謊稱不知運到齊國砂石場回填等語，長信公司則坦承偷工減料等犯行。

法官認為，案發後冠昇公司對於被丟到中部各地汙泥不願出面善後清理，罪質甚重，宜量處中高度刑，併科罰金；其中李姓總經理因否認犯行且是累犯，重判8年2月、併科500萬元罰金、黃姓董事長4年4月、400萬元罰金，冠昇公司1200萬元罰金，並追繳1500多萬元犯罪所得。

宇駿營造與舜裕公司邱姓負責人重判11年徒刑，兩家公司各罰360萬元，沒收540萬犯罪所得。

同開環保部43歲詹姓經理具UCLA環工博士學位，還曾任職環保署，卻指示戴姓員工等人在製程中偷工減料，並主導公司收購正和砂石公司，再勾結興茂公司、齊國砂石場等進行非法清運、棄置。兩人遭判刑8年2月、併科罰金750萬元，同開公司罰1700萬元、追繳犯罪所得4008萬餘元。

長信環保公司張姓董事長等6人則因坦承犯行，並積極清理4.5萬噸廢汙泥善後，均遭判刑2年、緩刑5年，長信公司罰金1000萬元，並追繳犯罪所得4444.8萬餘元。興茂實業楊姓負責人7年、興貿公司罰金700萬元、並追繳犯罪所得3096萬餘元。富晴興業登記負責人蘇男、與實際負責人鄭男各8年、富晴公司罰金500萬元、並追繳犯罪所得2798萬餘元。協助非法清運的土頭謝男7年、沒收11.5萬餘元傭金。其餘人等各1年6月至5年4月不等。