台中大坑山區紅衣小女孩的故事許多人都聽過，還被拍成了電影；現在有女網友分享她在東部台11線遇上紅衣女的靈異故事，讓上千網友驚嚇。

女網友在臉書社團《靈異公社》發文，表示上個月全家去花蓮親戚家玩，父母留下來多玩幾天，她與弟弟開夜車返回高雄。夜晚的台11線幾乎沒車，車速夠快，原PO開到芭崎休息區時打瞌睡了，換弟弟開。

不知開了多久，車子突然間停下來了，原PO聽見多次開關車門聲，以為是弟弟去上廁所，沒多想就繼續睡下去，但卻覺得越來越冷，便叫弟弟把冷氣溫度調高一些，弟弟卻表示空調25度並不冷，原PO又叫弟弟把車窗關起來，弟弟卻表示一路上都沒開車窗。

此時，原PO突然聽到耳後方傳來一個笑聲：「嘻嘻～」，她驚覺不對，馬上睜開眼往後看，雖然當下沒看到後座有人，但就是覺得後座傳來一股淡淡的酸臭味。接著看著旁邊的弟弟，一直笑咪咪的在開著車，畫面十分詭異！

不久原PO被導航機突然發出的聲音給嚇醒，很大聲的說著「請向右轉！請向右轉！」，弟弟真的笑咪咪的往右邊的小路開進去，兩邊的雜草和矮樹叢越來越高，原PO一直叫弟弟停車他都不理會，想打電話跟爸媽求救，但是手機一直沒訊號。

弟弟開到一處小小的平台後才停下來，隨及頭部便倒在方向盤上，因壓到喇叭鍵，所以發出一聲長長的「叭」。弟弟就像睡死了一直叫不醒，當原PO把前座的座椅全攤平，正要把弟弟往後座移動時，又聞到了一股酸臭味，看到後座坐著一位身穿紅衣，臉部模糊的女子，發出「嘻嘻～」的笑聲，一直往原PO身體靠近，最後紅衣女子直接穿過原PO的身體，往擋風玻璃飄去後隨及不見。

原PO最後發抖又嚇哭地開回進來的小路，看到不遠處的前方，有個紅色布條飄在半空中，咬著牙硬穿過「衪」，在開回台11線的一路上，耳邊一直聽到：「回來啊～回來啊～」的聲音，透過眼角看後視鏡，那個紅衣女子一直在後面跟著。

原PO一路發抖開車，還被巡邏的員警攔下來酒測，不知是不是員警的氣場較旺，被員警盤查後就沒看到那位紅衣女子了。原PO不敢直接回家，開到枋寮龍安寺的廟前廣場停了一會兒，弟弟才迷迷糊糊醒來，等兩人回到家已清晨4點半了，原PO立刻拉著弟弟連同車子，前往廟宇拜拜收驚。

弟弟回想：「當時不知開了多久，看到路旁有一名女子在招手攔車，想說夜晚一個女孩子在外面很危險，就停車詢問了。那位女子說家沒有離很遠，只是腳受傷不方便走太久，在等善心人載一程，我想說反正都在台11線上，有順路，就讓她上車了。」。

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