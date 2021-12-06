一段影片讓人見識到阿聯貴族的闊綽，一隻寵物宗熊調皮地靠在藍寶基尼Huracan Performante 的車門，可能想要穿過車窗接近坐在駕駛位上的主人，結果不小心扯掉了車門還自己被嚇到。雖然車主看到車門被扒下來，但是他反而被小熊的給逗笑了，似乎對熊的主人來，這沒什麼大不了。

寵物熊和跑車都屬於阿拉伯聯合大公國的一位酋長 Humaid Abdulla Albuqaish，他喜歡汽車也喜歡養特別的寵物，包括獅子與棕熊。在影片中，這隻小熊被掉下來的車門嚇了一跳，不過主人在笑聲中安慰牠，還給牠一個水果。

在這位年輕酋長的Instagram上，還有好幾段與小熊互動的影片，包括小熊在跑車上爬上爬下，小熊啃著行李箱裝著的蘋果，以及酋長拿著掉落車門的一段。有用網友覺得小熊的反應確實很逗趣，其他人評論說「這傢伙太有錢了」、「熊只想吃東西。」

這位阿拉伯酋長是個超級有錢人，他喜歡收集汽車，包括藍寶基尼Huracan、勞斯萊斯 Wraith 和1輛 Nissan Patrol 豪華轎車。另外他還有養獅子，Instagram也有他與獅子在家裡的互動，如同比較大的貓。

這位阿聯酋長和寵物獅子。(圖/humaidalbuqaish instagram)

他身邊顯然都有動物訓練師，這段小熊扒車門的影片中，就有聽到其他動物訓練師的命令聲。