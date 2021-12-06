網紅安希是JKF女郎之一，身材嬌小卻有F罩杯好身材，是名副其實的小隻馬，在IG有超過127萬追蹤數，不時會在社群網站PO大尺度辣照送福利，這兩天她連續曬出穿著改良式旗袍的辣照，胸前挖了大洞露出半球，讓大批粉絲看了快噴鼻血。

安希5日在IG貼出cosplay《火影忍者》角色的照片，只見她紮起雙丸子頭，頭上還戴著忍者髮帶，認真還原角色的造型，可往下一看，安希所穿的旗袍經過改良，胸前竟挖了一個大洞，大方露出得東西半球，性感指數破表。

安希旗袍大開洞，巨球全現形。（圖／翻攝自IG）

而安希6日釋出另一組辣照，她戴上狐狸耳朵，擺出雙手握拳放在臉旁的姿勢賣萌，並換上一身白色旗袍，吸睛的是，這次旗袍不但胸前有挖洞，還是中空設計，讓安希的南半球整個溢出來，不只如此，安希還玩起下衣失蹤，下身幾只看見2條細細的綁帶，畫面相當火辣。

曬辣照的同時，安希還發文：「我的主人，你起床沒」，並稱「太性感的就不發上來惹」，讓大票男粉絲看了心癢癢，紛紛激動直呼「不起床！過來一起躺」、「安希真的是把性感跟可愛同時駕馭得很完美」、「這樣怎麼受得了」、「這套超好看 可愛爆」、「這還不性感啊…都噴鼻血了」。