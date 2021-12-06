立委高金素梅在12月6日質詢台電公司與經濟部時，拿出12年前台電對蘭嶼核電料運回核電廠的可行性評估報告，指出此方案是可行的，光是核三廠就有足夠空間可以容納蘭嶼的10萬桶低階核廢，她痛責台電放任爭議持續幾十年，而不解決問題。

高金立委先是詢問台電的資產情況。雖然台電官員解解釋2020年仍有正盈餘，至於核四廠，要看公投結果才能做決定，就目前為止仍列「資產」，所以並未有破產的問題。而高金素梅認為，要是公投過的話(應為沒過)，台電應該預估核四為虧損的情況，對台電資產的損益影響。

之後她提到蘭嶼的核廢料問題，先是問「核三與核四是否有乾式貯存場？」(應為低放射性廢料貯存場)，得到肯定的回應。接著她再以2009年參訪核三廠的經驗，當時台電公司表示「核三廠的貯存場可以貯存蘭嶼核廢料」，並且「高減容技術還可使體積再減小到原本的六分之一」，既然如此，為何不落實這個計畫，使爭議多年的蘭嶼核廢問題給徹底解決？

她痛批民進黨從陳水扁時期到如今的蔡英文執政，都曾承諾解決蘭嶼核廢料問題，卻完全沒有做到。現在公投議題再起，又用「核廢料放你家」、「找不到地方放核廢料」，明明就已有足夠的空間存放卻說辦不到，根本就是欺騙蘭嶼族人和全民。

核能專家則表示，高金素梅的質詢大方向是正確的，蘭嶼的核廠料是可以遷回核電廠，也有足夠的空間。但是由於蘭嶼核廢已完成水泥固化，已不能再進行減容了，它們的空間就是10萬桶，不能再壓縮。