潘建志醫師整理AZ混打各廠第二劑的中和抗體數據，直言該怎麼搭配很清楚了。（圖／翻攝BillyPan 潘建志醫師臉書）

長庚醫院日前公布AZ+高端混打試驗結果，在接種第二劑高端疫苗後第10天，「AZ+高端」的中和抗體效價，約是「AZ＋AZ組」的2.8倍。對此，萬芳醫院精神科醫師潘建志整理AZ混打各廠第二劑的抗體比較，直言「該怎麼搭配很清楚，搞錯吃虧，出國也麻煩」。

潘建志5日在臉書整理AZ混打各家第二劑的抗體比較圖，其中AZ+BNT產生的抗體濃度是AZ+AZ的9倍，而AZ+莫德納的中和抗體效價則是AZ+AZ的10倍，且台大研究針對Delta變異株的抗體效價達10倍以上，而長庚公布的AZ+高端僅僅只有AZ+AZ的2.8倍。

有網友看了整理圖後解讀「所以結論是AZ混高端，提高2倍，不能出國；AZ混BNT，提高9倍，可出國；AZ混莫德納提高10倍，可出國」，潘建志直言「這是我要提醒大家的。不要再被炒股票的公關稿給騙了。」

潘建志也補充過去貼文資料，分析AZ混打高端的中和抗體效價，與混打mRNA疫苗差距甚遠，原因來自於兩類疫苗在人體產生S蛋白的原理不同。

潘建志醫師指出，人體細胞和倉鼠細胞生產的S蛋白，長聚醣鏈卻有種類和點位上的差異，會導致免疫反應也隨之不同。（圖／翻攝BillyPan 潘建志醫師臉書）

潘建志解釋，高端是培養倉鼠細胞製造出S蛋白打進人體，莫德納及BNT是做出mRNA打進人體，讓人體細胞產生S蛋白，雖然兩者S蛋白胺基酸序列相同，但附著在外面的長聚醣鏈卻有種類和點位上的差異，這些差異就會導致免疫反應也隨之不同。