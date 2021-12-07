2003年立保保全公司運鈔車準備前往楊梅埔心善美的超市被搶，被搶的立保保全公司保全員身上佩掛的電擊棒掉落地上。（中時資料照／曹俊漢攝）

2013年，犯下台北市3起運鈔車搶案的「雨衣大盜」王淵被判無期徒刑。但2000年以來，還有多起數百萬元運鈔車搶案未破，警方本研判都跟王淵有關，但跡證卻不符，也讓人懷疑真正的「雨衣大盜」另有其人。而2003、2004年桃園楊梅一家超商，連續2年保全補鈔時都被劫走500萬，懸案17未破，也充滿玄奇之處。

2003年6月27日上午9時許，一輛護送華南銀行楊梅分行現鈔的立保保全公司運鈔車，在楊梅鎮永美路「善美的」超市停車場被搶，2名騎重機車的歹徒連開3槍，擊傷2名保全員腿部，短短不到10秒內劫走現金500萬元。

當年因連傳多起金融機構及運鈔車搶案，且歹徒犯案必先開槍傷人，手法愈趨凶殘，桃園警方在該起搶案前，曾連開多場「金融機構保全運鈔安全會議」，加強業者提高因應警覺，未料仍發生開槍搶案。那時警方監視器系統不夠普及、清晰，一年來案情膠著。

2004年間，立保保全運鈔車再度於楊梅善美的超市遭劫走500萬元，圖為歹徒逃逸時所駕駛的深色豐田自小客車。（中時資料照）

隔年，2004年8月27日上午，同樣是27號，又是「善美的」超市，又被搶匪開槍劫走立保保全500萬現鈔。2名歹徒1分鐘內開4槍，2槍擊中保全員手掌、膝蓋，並跳上自小客車從省道往中壢龍潭方向逃逸。

警方據報趕往封鎖現場調查，由於去年善美的超市運鈔車搶案專案會議仍每周召開，同樣地點又發生搶案，警方認為太不可思議，驚呼：「怎麼又是立保？又是善美的？」警政高層在現場面面相覷，不敢置信幾乎一樣的手法，又在相同地點重現。

由於運鈔車行駛路線、時間，每天不相同，且是出發前才由保全幹部做決定，為何歹徒可輕易掌握如「亂數」的行駛時間和路線，讓警方十分懷疑，應有熟悉運鈔作業的人士參與搶案，要求保全公司協助清查離退職和現職的所有員工資料，從內鬼追起。

警方發現，前後2案的搶匪均為2人，且開槍都是體型較壯碩者，使用的子彈型號相同，也是改造的90手槍，大膽推測，2案就是同一夥幹的。

參與過這2件專案小組的官警回憶，當時調閱監視器，查到搶匪逃逸上交流道往國道，但17年前的監視器畫質、車牌辨識分析技術都沒現在先進；轄內訪查又沒結果，最後希望都鎖定在保全公司身上，甚至用上測謊技術，案情仍無突破。

原本輿論緊盯、警方高層如熱鍋上螞蟻要求每周專案會議回報進度，桃警、刑事局動員追查，但實在沒頭緒；多年後雨衣大盜王淵落網，證據卻僅指向他涉案3起，桃園這2起非他所為。最終這2起玄奇運鈔搶案，真相如同石沉大海，真凶仍逍遙法外。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。