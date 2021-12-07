大家對台灣健兒8月在2020東京奧運奪下我國羽球史上首面奧運金牌及銀牌想必還記憶猶新、振奮不已，接著12/12～12/19將在西班牙韋爾瓦進行的「羽球世界錦標賽」（以下簡稱「羽球世錦賽」）是與奧運同為羽球最高級別的賽事，各國好手將再一決高下，台灣運彩也會提供投注服務，喜歡羽球的朋友們千萬別錯過這個精彩的賽事，也可以買張運彩驗證一下自己的眼光抱回獎金。

2021羽球世錦賽登場 運彩6大玩法曝光

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

「羽球世錦賽」一直以來都是在夏季奧運會以外的年份每年舉辦一次，但這次因為2020東京奧運因疫情延到今年舉辦，所以首度出現「羽球世錦賽」與奧運在同一年相繼先後舉行。今年的「羽球世錦賽」台灣之光麟洋配(王齊麟、李洋) 、戴資穎、周天成及王子維等好手都將出賽，台灣運彩會就單打的賽事進行開盤，提供「不讓分」(猜整場輸贏)、「讓分」(猜整場讓分後的輸贏)、「單局不讓分」(猜單局輸贏)、「大小」(猜2隊總分大於或小於所訂的大小值)、「單雙」(猜2隊總分是單還是雙)及「正確比數」(猜輸贏的局數比)等六種玩法。

運彩羽球玩法說明。(台灣運彩提供)

「羽球世錦賽」世界頂尖的選手都將出賽，賽事精彩萬分、令人期待，臚列男女世界排名前10選手的奪冠情形，供大家參考，大家可以一起來為參賽的選手加油，喜歡運彩的朋友們也可以一起來「買運彩 看比賽 更精彩」、「買運彩 助體育 增光彩」。

2021羽球女子選手世界排名前10。(台灣運彩提供)