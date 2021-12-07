今日是24節氣的「大雪」，台灣地處亞熱帶，雖然難得見到白雪紛飛的景象，但對於溫度變化的適應力也是相對較低。以時序來說，冬天也該是萬物消長的斂藏時節，陽氣容易耗損，心血管的負擔更大。對此，中西醫都有實際應對之道。

●比起低溫 溫差更是心血管殺手

臺安醫院心血管中心心臟內科主任林謂文醫師提醒，溫差會讓血管急遽收縮、血壓飆升，心跳也會變得更快，最易誘發心肌梗塞與腦中風。

除了溫差是心血管疾病誘因外，泡湯、沐浴、起床後是三大危險時間點。林醫師指出，不論是心血管疾病患者或是一般人，都該注意在面臨溫度變化前，讓身體做好「預熱」的準備。

天氣冷恐「爆血管」奪命！醫示警3種人好發心肌梗塞 有5症狀都該緊急檢查。(影音來源/健康療天室)

●為身體預熱 可以這樣做

1.沐浴沖熱水前，先從四肢開始適應溫度，可以先從手掌、腳掌、手背、腿，再澆淋軀幹。盡量不要從頭部或心臟處開始沖水。

2.在床邊放外套或披肩，起床掀開被窩前，可以先在被中活動一下手腳，活化循環。掀開被窩後立刻披上外套或披肩，讓身體盡量維持恆溫。

3.穿上襪子和手套，不要一腳就踏在冰冷的地板上。頸部與背部也是保暖重點。

4.外出前先喝點溫水，並在家中做好熱身。若非必要，請等到天亮後再出門。

5.泡溫泉時，先在池邊泡腳，讓身體習慣溫度後，再慢慢由半身浴、全身浴。同時泡湯時間不要超過10分鐘，並且務必與他人同行，不要落單，更要避免三溫暖式的冷熱溫度速變泡法。

(示意圖/Shutterstock)

●不要熬夜 優質睡眠能減少心血管病變風險

美國心臟學會的《高血壓》期刊發現，睡得深沉時，大腦電波與心跳會趨緩，血壓會降低並達到平穩。所以深度睡眠最少的人，發生高血壓的風險最高，在冬天尤其危險。睡得好就能幫助血壓維持正常，睡前試試聽音樂、泡澡、靜坐，都有助於一覺好眠。

●冬季最忌憋尿、忍便：易得膀胱炎與便秘

除此之外，冬天也別因為怕冷而憋尿、忍便，若再加上進補使體質燥熱，不但容易引起膀胱炎、尿道炎等泌尿系統疾病，若是引發便秘，造成排便過度用力，也會增加血管破裂大出血風險，更是冬季養生大忌。

●補充陽氣 有效推動五臟六腑的運作

預防醫學醫師洛桑加參提醒，即使在長時間陰雨的天候下，可以善用充足睡眠補充陽氣，也可以在室內種些綠色盆栽，打開窗簾讓自然光進入，些微開窗流通空氣，都有助補足陽氣。

若天候許可，白天在有綠樹的自然環境裡活動至少半個小時，多曬曬太陽、吸收維生素Ｄ，能讓骨質強化，也舒緩心情，即使陰冷冬天也不鬱悶，身體常保「預熱」，就能面對溫差好過冬。