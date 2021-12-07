冬季的濕冷天氣到來，氣溫驟降，35歲的葉先生的雙手開始乾燥，嚴重時還會龜裂流血、脫皮，不是皮膚變硬，就是皮屑頻頻脫落，連指紋、掌紋都變得很模糊，手機的指紋辨識都按不出來，入境日本前在海關按指紋，按了10幾分鐘還沒過關，入境前要擔心「按不出指紋」被遣返。這正是典型的「富貴手」症狀。

葉先生的雙手大約在10幾歲就出現此狀況，20幾年來未見好轉。近期嘗試了擦上護手霜，用手套包手以後，皮膚情形稍微好轉。

●冬季富貴手很常見 連小小孩都有

新光醫院醫學美容中心皮膚科兼任主治醫師徐常捷表示，壓力或飲食會引發汗皰疹，起初會極度癢、也會起水泡，之後會開始脫皮，形成典型的富貴手症狀。門診中，也常聽到有家長說，也有年幼的孩童，手也會脫皮。其實過敏體質者較容易有這類狀況，通常過段時間就會改善。

徐常捷醫師指出，初期發炎期的時候，雙手因過敏反應產生發炎，需要先使用消炎的藥物。之後脫皮時需要保濕，在進入角質層後，則需要軟化並去除角質，讓健康的皮膚有空間生長。「皮膚長回去需要大約2個月的時間，這段時間不能碰水或清潔劑，以免重複傷害皮膚」。

●養成定時保養習慣 護手霜搭配「3副手套」最管用

有醫師建議有富貴手所苦的民眾，護手霜的成分以單純為主，過多的香料、添加物或是綿羊油、馬油都是沒有必要的。建議找含有尿素的護手霜，質地清爽且溫和。可先試擦看看有沒有油膩感，選購時先選油膩感較低的，即使擦上後還能做其他事，才能養成定時保養習慣。

擦護手霜的時機，記得在洗完手3分鐘內，手稍微潮濕的情況下擦上，才能發揮鎖水功效。「洗完手後皮膚變得特別乾燥，又洗手又變乾，是重複造成皮膚的傷害。」

此外，病患最好準備3副手套：手扒雞手套、棉布手套與塑膠手套。首先是手扒雞手套，可以選一段較長的空閒時間，例如睡前，擦好護手霜再戴上手扒雞手套，時間約20分鐘，「就像戴上保濕手膜」。

需要碰水或清潔劑的時候，準備棉布手套與長度能包住下臂的塑膠手套，棉手套可吸汗、防止塑膠造成雙手過敏；塑膠手套可阻擋水與清潔劑進犯嬌嫩的皮膚，同時建議選長度到肘關節的手套，以免水滲進去。

另外，醫師建議有富貴手的民眾避免做攀岩、拉單槓、打網球等會摩擦雙手，接觸大量灰塵的運動；如一定要做運動，則應戴上運動手套，多一層保護。