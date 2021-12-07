Omicron有大量突變。

南非爆發新冠變異株Omicron疫情，專家推測病毒可能是在愛滋病患者身上突變而來，不過現在有另一派學者認為，病毒可能是在動物身上演變，特別是老鼠等齧齒類動物。

Omicron攜帶多達50種突變引發關注，學者推測病毒可能是長期在如愛滋病患者等免疫低下族群身上演變而成，不過美國保健新聞網站Stat News報導，現在有另一派學者認為，新冠病毒可能是長期在某種動物宿主身上演變，可能是齧齒類動物在2020年中感染新冠病毒，病毒逐漸進化後累積了50種突變，才又傳回人類身上。

美國斯克里普斯研究中心（Scripps Research Institute）免疫學者安德森（Kristian Anderson）是支持這項理論的其中一人，她認為Omicron可能是在反向人畜共通事件（reverse zoonotic event）中誕生。反向人畜共通事件是病毒從動物傳至人類、再傳回動物身上的過程。

她同意Omicron有可能是在免疫低下患者身上發展而成，但有鑑於Omicron身上的突變「相當不尋常」，她個人認為Omicron在動物宿主身上發展成熟的理論更可行。

部份科學家雖然認為Omicron源自人類宿主的理論較可信，但同時也警告現在下定論還太早。

部份科學家堅信Omicron源自動物，理由是新冠病毒有個特徵，也就是能夠感染許多物種，包括貓、狗、大貓、水貂，甚至是水鹿。鑒於新冠病毒似乎能在不同物種間傳播，科學家假定受感染的物種可能會增加。

一直以來杜蘭大學（Tulane University）病毒學家蓋瑞（Robert F. Garry）持續追蹤新冠病毒的突變，至今他一共發現7種突變和齧齒類動物的適應性有關，這些突變似乎能夠讓病毒感染老鼠及相關物種。

蓋瑞指出，這7種突變Omicron全部都有，他個人認為Omicron源自人類或動物宿主的機會各半，但如果是後者，他打賭宿主會是齧齒類動物。

安德森認為Omicron源自動物宿主的部份原因在於，Omicron身上的特徵能夠回溯至一年前流行的新冠病毒。加拿大薩斯克徹溫大學（University of Saskatchewan）病毒學家拉斯穆森（Angela Rasmussen）也同意這項說法，她說大家都很清楚，Omicron在「獨立的演化軌道上」進行了一段時間。

現在科學家正在研究各種不同物種是否會感染新冠病毒，以及他們是否會在動物身上發現和Omicron類似的病毒。

亞利桑那大學進化生物學家沃洛比（Michael Worobey）認為，這個方向的研究要回答的重要問題是，是否有物種會慢性感染新冠病毒，就像新冠病毒在免疫低下患者身上逗留的方式那樣，他說這種情況會對病毒製造正面的選擇性壓力，激勵病毒在動物發動免疫反應前先突變。