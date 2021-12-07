因為疫情因素，多等了半年。彰化縣政府將於12月22日辦理今年進行第1次農地重劃區抵費地，及零星集中土地標售業務；總計在鹿港、秀水、芬園、和美、線西、埔鹽、田尾、溪州、芳苑和大城鄉等共29筆重劃區土地，每平方公尺單價從1000多元到3萬元都有，其中8筆乙種建地和1筆甲種建地，預料將成為最熱門標的。

去年地政處在年中6月，就辦理重劃區土地標售，今年因疫情嚴峻緩步解封，遲至年底標售清冊才姍姍來遲，讓不少喜歡列地的投標族望穿秋水；29筆標售土地總面積1萬2052.29平方公尺，標售總底價6324萬多元。

這次標售土地好幾筆引發熱門關注，最貴的是秀水鄉安東西興段特農區內的甲種建地，255平方公尺、底價765萬元，最便宜在溪州鄉農地，僅5平方公尺、底價1萬1200元。

另外，秀水安東東興段有筆都市計畫區內的乙種工業用地，單價與甲種建地相同， 189平方公尺、底價567萬元，線西鄉建興段內6筆485地號相連的乙種建地，單筆從28到223平方公尺不等，每平方公尺單價2萬2839元，底價從60多萬元到最高500多萬元，預料將掀起一陣搶標。

地政處指出，標售土地所得，將入帳縣府基金專款，作為未來維護重劃區公共設施養護、維修等開銷。標售土地大多屬於優良農田，每筆標售面積不大，單價與總價不高；其中多筆毗連耕地，耕地者有優先購買權。根據以往經驗，建地搶標機會很高，近年小農及假日農夫風氣盛行，想要擁有田地體驗閒暇耕作樂趣者，亦可把握難得機會。

地政處表示，今年釋出的29筆重劃區土地，包括特定農業區、鄉村區、一般農業區的農牧用地、交通、建地，標售價格由彰化縣農地重劃區委員會訂價，委員參考土地公告現值和市價制定，價格與去年相近。意者可洽土地所轄鄉鎮公所、地政事務所、地政處閱覽、領取投標資訊，或上地政處網站下載投標文件，最後受理時間12月21日止（郵戳為憑），逾期無效。