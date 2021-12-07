一度引發全球恐慌的Omicron近期陸續傳出一些略能安撫人心的訊息，多名專家認為，Omicron除了傳染力極強之外，毒性似乎沒有那麼嚴重，未來它有可能流感化，但必須是致死率達到0.1%以下、複製指數在1-1.5之間。一旦到達這個程度，那就是有可能會在Omicron毒株上終結新冠疫情，但是這些目前都還不確定，真實的數據大約還要1、2周才能揭曉。

新冠病毒變異毒株Omicron已在全球至少38個國家和地區出現，感染人數也一天比一天更多。它在傳染力、重症及死亡率與免疫逃逸這3個關鍵問題上，已有部份跡象顯示出比較樂觀的傾向，但是專家強調，仍然需要科學性的研究數據才能確認。

Omicron的突變點非常多，多數集中在刺突蛋白上，因此傳染力與免疫逃逸能力都會更強。至於強到什麼程度，還要1、2周才會揭曉。 （圖／搜狐網）

目前學術界有不少專家相信Omicron的傳染力極強，高於Delta，至於外傳高出200%或500%，都是估計，沒有真實數據佐證。在重症及死亡率上，雖然傳出今沒有死亡病例，但因先前在南非少量病例研究中的感染者都很年輕，抵抗力較強，因此無法判別Omiron是否對中老年等高危險群的重症及死亡率有明顯影響。在感染者的症狀上，無咳嗽或輕微咳嗽的比例很高，也有更多的病例未喪失嗅覺與味覺，因此更難分辨。至於免疫逃逸則是確定較先前幾種毒株更強，是否要重新製造疫苗，還要看數據結果才能知曉。

美媒引述一份尚待同儕審核的研究報告顯示，Omicron變異株有一組遺傳密碼，與引發普通感冒的一種冠狀病毒相同，代表傳播力可能更強，但毒性可能較弱。美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）對此表示，新冠病毒變異株Omicron的早期跡象雖然「有些令人振奮」，但他也警告還需要更多資訊才能確認。

Omicron變異株有一組遺傳密碼與引發普通感冒的一種冠狀病毒相同，代表傳播力可能更強，但毒性可能較弱。美國首席防疫專家佛奇表示，有些跡象雖然有些令人振奮，但還需要更多資訊才能確認。（圖／美聯社）

大陸防疫專家鍾南山也說，Omicron變異株並沒有那麼可怕，傳染性肯定是更強的，但從南非的回饋看，多數病人的症狀相對比較輕。現在的新冠疫苗還是有保護效力的，關鍵還是要做好防控。已經有幾個大公司開始準備研發新的疫苗，但是否要趕快換，還要再觀察一下。假如它並不那麼可怕，就沒有必要馬上換，未來可能就會像對待流感一樣來對待它。至於什麼狀況才能確定它流感化，他說，這有2個前提：一是病死率要下降到約等於0.1%，基本是流感的水準，但目前還在1%以上；二是複製指數，大約在1-1.5之間。

專家認為，面對Omicron時疫苗保護效力雖然減弱，還是有防護作用，關鍵還是要做好防疫措施。（圖／路透）

到目前各界對 Omicron仍有些人持悲觀的看法，主要在於其傳染力太強，而重症死亡率還是未知數。如果重症率只比Delta低不了多少，大規模感染還是會造成總數不比Delta更少的重症患者與死亡病例，尤其是其免疫逃逸能力會讓先前接種疫苗的功效大打折扣，如此一來對醫療體系造成的壓力很難估計。比較樂觀的會認為，Omicron毒株毒性不強，都是輕度或者普通型，而且甚至說這個毒株可以擠佔Delta毒株的生存空間，加速大流行的結束。

但是從再生元和禮來的兩家公司做的有關免疫逃逸數據來看，它擊穿疫苗的能力增強不少，其中和抗體結果有已經出來了，Omicron可以讓目前所有疫苗防護有效率降低，而且降得比面對Delta時更低。如此一來，像美國這樣的國家，原先有近5000萬人感染，Omicron一旦擴散，可能還要再多幾千萬人，整個防疫形勢要重新再來一次，其他曾經歷大流行的國家也一樣，這對經濟、社會安全保障體系、醫療體系會是再一次的災難。此外，流行一旦再次擴大，病毒變異的機會就更多，雖然依病毒演進的一般規律看來，大方向是會毒性趨於降低，但過去也有些是在進化過程中突然出現一些返祖的新毒株出現較強毒性的例子，一旦出現，可能又是有大量的住院與死亡，任何社會恐怕都經不起這樣的折騰。

總之，以目前南非住院人數未上升以及各國沒有發現Omicron的死亡病例的情況看，現在還不能過早樂觀推測Omicron的毒性與其演變的路徑。現在除了南非的較年輕病例之外，其他的病例多是旅行中發現，也多半是較年輕的族群，60歲以上的老人較少，所以他們重症與死亡率等數據還需要經過修正。只是現在各國應對疫情的經驗已經積累了不少，至少不會像先前一樣手忙腳亂，大的方向來看，不論什麼毒株，挺過最困難的一關，解決問題的機率就會大增。