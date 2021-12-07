由於COVID－19最新變異病毒Omicron的為害可能不如較早出現的毒株，美股今天反彈；不過市場觀察家警告，未來走勢還有可能波動。

道瓊工業指數勁揚646.95點或1.87%，以35227.03點作收。

標準普爾指數漲升53.24點或1.17%，收在4591.67點。

科技股那斯達克指數大漲139.68點或0.93%，收在15225.15點。

費城半導體指數小跌4.46點或0.12%，收3800.07點。（譯者：張佑之）