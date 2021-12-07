由於COVID－19最新變異病毒Omicron的為害可能不如較早出現的毒株，美股今天反彈；不過市場觀察家警告，未來走勢還有可能波動。
道瓊工業指數勁揚646.95點或1.87%，以35227.03點作收。
標準普爾指數漲升53.24點或1.17%，收在4591.67點。
科技股那斯達克指數大漲139.68點或0.93%，收在15225.15點。
費城半導體指數小跌4.46點或0.12%，收3800.07點。（譯者：張佑之）
由於COVID－19最新變異病毒Omicron的為害可能不如較早出現的毒株，美股今天反彈；不過市場觀察家警告，未來走勢還有可能波動。
道瓊工業指數勁揚646.95點或1.87%，以35227.03點作收。
標準普爾指數漲升53.24點或1.17%，收在4591.67點。
科技股那斯達克指數大漲139.68點或0.93%，收在15225.15點。
費城半導體指數小跌4.46點或0.12%，收3800.07點。（譯者：張佑之）
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。