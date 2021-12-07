曾獲得醫療奉獻獎、現任健保署長李伯璋（67歲），擁有腎臟權威和教授身分，在醫界、學界頗負聲望，外傳是下一任衛福部長熱門人選。不過，本刊收到爆料，指稱署長疑似戀愛ING，經多日貼身觀察發現並非空穴來風。

本刊日前直擊1名年約30歲的「氣質妹」，和署長一起享用長達2個半小時的晚餐，飯後兩人散步行經無人處，年近七旬的署長竟情不自禁在大街上牽起氣質美女的小手，甚至十指緊扣，關係非比尋常。

李伯璋和氣質妹晚餐大啖無菜單日式料理，嫩妹被逗得又嬌笑又抿嘴。（圖／攝影組）。

12月2日晚間6時許，健保署長李伯璋的公務車一路來到民生社區，車子在民生東路五段137巷口停下，穿著黑色外套的署長獨自下車，座車駛離後，署長獨自步行100多公尺，似乎趕著要去赴約，他走到古樸日式裝潢、以高檔無菜單料理出名的「錦富日本料理」，早有一名綁著低馬尾的年輕女子在門口等他。

由於正值晚餐時段，小店裡已經擠滿人，署長和女子被安排到簡單隔間的4人桌，兩人面對面坐定，開始享用晚餐，摘下口罩的女子露出精緻臉蛋，目測年約30歲，她皮膚白皙、五官姣好，是名氣質美女。

用餐完畢後，兩人很有默契並肩走在北市富錦街上，在夜色下漫步，氣氛浪漫。（圖／攝影組）。

據了解，該日料店主打無菜單料理，人均消費從2千元到3千5百元，算中高檔價格。用餐過程中，兩人談笑風生，「氣質妹」不時低頭嬌笑，署長則凝望著對面的俏佳人，挪不開眼，精緻晚餐加上署長點了啤酒佐餐助興，氣氛相當融洽。

署長和氣質妹的溫馨晚餐，一路從晚間6點半吃到近9點，2個多小時的面對面用餐，似乎意猶未盡，兩人走出店後並肩在民生社區街道漫步，在外人看來就像熱戀中的情侶，且署長似乎對於將要前往的地點十分熟悉，不用女子指點即知道該在何處轉彎、過馬路。

一走進暗處，年近七旬的署長馬上情不自禁牽起氣質妹的小手，遇到有路人行經才鬆開。（圖／攝影組）。

走在夜色中的兩人默契超好，署長興致也很高，不時比手畫腳，似乎有講不完的話，而一走到暗處，署長就會牽起氣質妹的手，直到有路人經過才又趕緊鬆手，這樣的戲碼上演了兩三次，有時見四下無人，他們的手就自然交扣在一起，兩人走了500公尺到光復北路附近才雙雙消失在民生社區中。

面對本刊查證，李伯璋表示「她真的很優秀，個性好，學問好，跟她接觸的人都很欣賞！我倆若方便，會找機會聊天！她認我做乾爹，我跟她爸爸媽媽也很熟，有時候一起吃飯！」但李伯璋並未對該名女子的身分背景，以及兩人如何相識往來的過程加以說明，他強調自己是住在劍潭宿舍，並不是在民生社區附近，也沒有與該名女子同住。

看看左右沒人，氣質妹和署長十指交扣甜蜜牽手過馬路，就像熱戀中的情侶。（圖／攝影組）。

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