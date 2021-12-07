今年七月本刊獨家直擊黃路梓茵（Lulu）與張瑞夫在淡水的夕陽下十指交扣、摟腰漫步後，兩人低調認愛。如今時隔將近四個月再遇到他們，戀情依舊甜蜜穩定，張瑞夫在結束劇團工作後，貼心地去補充食物再驅車接到女友Lulu，兩人才一起回家。

十一月二十日晚間九點多，張瑞夫在與劇團合作的舞台劇演出現場和大霈聊天，現場卻不見女友Lulu陪伴。舞台劇結束後，與現場人員合影留念，與大家道別後，張瑞夫隻身到附近的超市購買水果、牛奶和疑似還買了一瓶米酒，採買完畢到附近停車場取車離去。

張瑞夫前往超市採買，不知是否要料理什麼大餐。（圖／攝影組）

在鮮奶區停留好一會兒的張瑞夫似乎在思考需要買什麼。（圖／本影組）

拎著水果牛奶和米酒的張瑞夫準備結帳。（圖／攝影組）

十點半左右，車子抵達信義區的百貨公司路邊停車，緊接著女主角Lulu終於現身，與他一起的還有曾寶儀，兩人匆匆搭乘各自男友的車子。接了女友後，張瑞夫一路開到Lulu的住處，貼心地先在門口放她下車，停好車拿了剛剛採買的食材走進大門，兩人在大廳會合後，女方便伸手勾著對方的手前去搭乘電梯。

買完東西的張瑞夫看著手機，神色感覺有些急忙。（圖／攝影組）

Lulu與曾寶儀在信義區的百貨公司附近，各自搭乘男友的車子離開。（圖／攝影組）

與交往4年的阿達分手後，空窗近2年的Lulu在今年七月傳出與「萬秀洗衣店」金孫張瑞夫戀情，他們被本刊直擊在疫情期間黏緊緊，相約新北市淡水的夕陽下十指交扣、摟腰漫步，還喝同一杯飲料交換口水，畫風和偶像劇一樣浪漫。如今戀情已過了將近半年，兩人浪漫依舊，也繼續在深夜中，一起回到Lulu內湖的「愛的小窩」。

張瑞夫開車開到Lulu的住處附近先放她下車。（圖／攝影組）

今年二月，Lulu主持的Podcast節目《Lulu超強校》，邀請張瑞夫當來賓，為彼此結下緣分。兩人當時的互動雖略顯生疏，但可看出Lulu對張瑞夫頗有好感，不僅以自己是台中后里同鄉的關係拉近距離，更不斷地稱讚對方帥氣。

將車停妥後，張瑞夫拎著食材前往Lulu的住所跟她會合。（圖／攝影組）

兩人在家裡大廳碰頭，Lulu便立刻勾起張瑞夫的手往裡面走。（圖／攝影組）

一個月後，Lulu再次以個人YouTube頻道的名義，邀請張瑞夫來台北，為她被紅筆畫了一道的大象玩偶進行清潔。影片中Lulu除了不斷地示好，更以詢問張瑞夫的理想對象為由，不斷暗示對方看向自己，因為她認為自己短髮可愛的形象，頗符合張瑞夫的口味。當時有網友打趣地表示，大象上的紅色線條，就是「Lulu與瑞夫的紅線」，想不到竟一語中的。

小倆口走到電梯口，Lulu在翻包包不曉得是否在掏鑰匙或是感應卡。（圖／攝影組）

就在今年七月本刊直擊兩人交往的消息後，Lulu則回應兩人認識已經半年多，「謝謝大家關心，感情這種私事不要占用太多資源啦！也免得把人家嚇跑了！」小心翼翼維護戀情。如今看來依舊十分穩定，也難怪Lulu感覺越來越亮麗，有愛情滋潤果然很不一樣。

今年七月本刊獨家直擊Lulu與張瑞夫十指緊扣在淡水浪漫約會，戀情曝光。（圖／攝影組）

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