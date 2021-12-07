迎接電商年底最後大檔、HAPPY GO力拱雙12購物優惠衝買氣，即日起攜手電商業者推出雙12歲末兌點活動，凡透過HAPPY GO App前往購賺點平台上各電商或線上品牌館下單，除享有品牌本身優惠，還可享最高60%點數高額回饋；遠傳friDay購物主打40點換60元購物金；momo購物網也祭出最殺優惠，不限金額兌點可抽一人獨得最高12萬點。

鼎鼎聯合行銷顧客經營事業部副總經理李明城表示，第4季消費者購物意願提升，消費者會在歲末年終檢視汰舊換新的需求，或迎接聖誕和跨年等節慶時購物消費犒賞自己或家人朋友。於是，HAPPY GO為回饋卡友並鼓勵聰明消費，與眾多電商合作推出高額回饋兌點優惠。

HAPPY GO購賺點平台為迎接年終最強買氣，集結包括樂天、Yahoo購物中心、家樂福、札幌藥妝等綜合電商平台，以及快車肉乾、午茶夫人等人氣甜點伴手禮，和OB嚴選、小三美日、NIKE等服飾美妝線上品牌館，透過APP下單購物可享優惠，還可享最高60%額外點數回饋。

除了電商品牌的點數回饋外，於12月底前透過HAPPY GO購賺點平台下單，每筆回饋10點點數，下單次數達2次可以抽100點，達3次可抽1000點。此外，HAPPY GO第4季回饋卡友活動「陪你疫起兌最大」持續進行中，卡友凡兌點消費，有機會抽最新的iPhone 13 Pro手機。

另，HAPPY GO結合momo購物網發起一系列雙12年終加碼活動，即日起至12月14日不限金額消費，使用點數折抵帳單，有一人可獨得最高12萬點回饋；累計兌點達400點，有機會抽120點限時點數，共回饋1200名卡友；累積兌點達1萬點可獲得1萬2000點限時點數的抽獎機會。HAPPY GO也在APP上推出與momo合作的卡友限定活動，卡友在活動期間參加APP的「點點出任務」的翻牌活動，有高機率在momo兌點消費後獲得12倍的點數回饋。