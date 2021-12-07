靜宜為扶助學生安心就學、點亮夢想希望，長期推動「1=3，一份愛、三份力量」等多元弱勢助學專案；同時以「數位學伴」計畫提升偏鄉孩童的學習成效。（靜宜大學提供）

靜宜大學期望「1=3」所扶助的弱勢學生，以所學專業投入「數位學伴」，發揮回饋與互助精神啟動善的循環。（靜宜大學提供）

靜宜大學「數位學伴」計畫108年到110年間串聯起351位大學生，與9所偏鄉學校513名學童的學習網絡。（靜宜大學提供）

靜宜大學透過「大小學伴相見歡」活動，讓平時只透過視訊互動的大小學伴，有直接交流機會。（靜宜大學提供）

靜宜大學藉由「大小學伴相見歡」活動，拉近彼此距離、提升學習動機與成效。（靜宜大學提供）

靜宜大學為扶助學生安心就學、點亮夢想希望，長期推動「1=3，一份愛、三份力量」等多元弱勢助學專案；同時也以「數位學伴」計畫提升偏鄉孩童的學習成效，在3年期間串聯起351位大學生，與9所偏鄉學校513名學童的學習網絡。秘書長劉國有期望「1=3」所扶助的弱勢學生，以所學專業投入「數位學伴」，發揮回饋與互助精神啟動善的循環。

靜宜大學「1=3，一份愛、三份力量」弱勢助學專案，由企業及善心人士自發捐助，教育部與靜宜校方會提撥同額補助，讓一份愛心，發揮三份力量，以「學習取代工讀」，讓產官學三力，翻轉學生未來！

培育學生發揮專業、關懷弱勢是大學教育重要的一環！劉國有說，教育部積極推動「數位學伴」計畫，透過課後一對一的視訊陪伴與輔導，以彌補偏鄉教育資源的不足，提升偏鄉學童學習成效。靜宜大學108年到110年間串聯起351位大學生，與台中市和平區梨山、大安區海墘、大甲區東明、永安、彰化縣溪州鄉成功、嘉義縣和興、好美、碧潭及更寮等9所偏鄉學校，513名學童的學習網絡。

劉國有希望募集更多資源投入偏鄉學童的輔導！他舉例說，靜宜學生擔任的大學伴一個學期會規劃10週多元的課程，並針對小學伴的需求建構完善的學習平台，以提升學童學習動機與興趣；教學相長也培養解決能力及溝通、解說、關懷等技巧。未來若能結合學校「1=3」，可提供弱勢大學伴更多的獎勵，讓「1=3」的概念與基礎真正被落實，將這份力量再發揚光大！

嘉義縣好美國小校長蔡瑞芳表示，該校是偏鄉學校，有著隔代教養、單親及弱勢家庭等問題，感謝靜宜大學伴用心設計教案、用愛陪伴及傾聽，希望小學伴在快樂學習中進步成長！

大甲區東明國小教務主任楊晴如說，大學伴以多樣教材編排及生動活潑教學，讓小朋友從起初的冷淡，到願意敞開心房、分享生活點滴，也提升了學習成效。

嘉義縣更寮國小總務主任賴慶源指出，靜宜大學伴在課輔前，會多次跟校內指導老師討論小學伴的能力、興趣等需求，用心程度，值得肯定！期望透過數位學伴，開啟偏鄉學生的學習動機、多元視野及生活體驗。

已連續六學期擔任數位學伴的中文系四年級呂惠真說，大一時因喜歡教學活動，加上未來想朝向教職邁進，就毅然決然參加數位學伴甄選！過程中除了累積教學經驗，最大收穫是能以同理心瞭解小學伴需要及感受；也期望透過教學與陪伴，激發他們的潛能。